فرنسا تشيد بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية

رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وقالت إن الرباط وتل أبيب هما شريكان أساسيان بالنسبة لها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن “النزاع في الصحراء طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر كما وقع في منطقة الكركرات”، مشيرة إلى أن فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي في إطار الشرعية الدولية.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية “أنييس فون دير مول”، أن فرنسا “تؤيد حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين، ومتوافقاً مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه “على ضوء هذه الرؤية، تعتبر فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية”.
الولايات المتحدة الأمريكية تجار البساط من تحت أقدامكم.
لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون
حبذا لو أفرجت يا فرنسا عن ارشيفك الااستعماري و حدود الدولة المغربية الاصلية حتى لا يكون على المغرب حرج أن قام بعمل ضد أبنائك غير الشرعيين التي تركتهم يعيثون فسادا على أرض الموريين.
اذا كانت فرنسا تعتبر المغرب شريكا اساسيا و صديق و اكبر حليف لها في افريقيا و لا نتحدث عن دور المغرب في تحرير فرنسا من النازيين… فلماذا لا تعترف بمغربية الصحراء و هي اول من يعرف انها الحقيقة بما انها كانت المستعمر و من فرق دول شمال افريقيا و جزء كبير من افريقيا فحتى موريتانيا فرنسا من احدتها و رفضت ان يضمها المغرب الى اراضيه بعد الاستعمار!!!
يجب السير على خطى أمريكا للاعتراف بسيادتنا على الصحراء المغربية و قريبا الصحراء الشرقية. دعم استقلال القبايل، و استقلال الطوارق ايضا.
cest un accord implicite de l‘etat francaise
الغرب كله مجند لايجاد مكان للصهاينة على ارض العرب لكنهم لا يلتفتون للعرب الا لنهب حقوقهم وشعوبهم وارضهم انا كمغربي لا يشرفني التطبيع مع الصهاينة الدين سيصبحون جواسيس بجوازات سفر رسمية لنشر الرداءل وامتصاص جيوب المغاربة الشعب يرفض التطبيع
المغرب يعتمد بعد الله على قوة رجاله ونساءه واصدفاءه الحقيقيون، اما فرنسا فهي اصل مشاكل منطقتنا فمن الاحسن ان تهتم بمشاكلها الغارقة فيها.
مهما تفكر لن تستطيع ان تفكر متل الرجل السياس
مصالح فرنسا مع المغرب أكثر منها مع عصابة العسكر، المغرب دولة أمة لها تاريخ ومرجعية تحضى بثقة فرنسا،الجزائر ،نضام حكمها قائم على العسكر، العسكر مدة صلاحيته منتهية
السؤال هو فرنسا منذ قرن وهي تنهب ثروات البلد منذ ان جاءت لاغاثة لوبي التحكم سنة 1912 الى اليوم ولَم تعترف لحد الان بمغربية الصحراء فهي تناور وتتهرب وتحتمي بالامم المتحدة !!
فمذا تقدم فرنسا لهذا البلد كي تكون المستفيد الاكبر من البلد ؟، وما الجالية المغربية في فرنسا فقط تستفيد القليل من ثروات واموال البلد التي تم نهبها من البلد الام طيلة قرن فلا فضل لفرنسا على المغرب في الحقيقة المغرب هو الذي له الفضل على فرنسا رغم ذلك لا تعترف صراحة بمغربية الصحراء رغم كل ما يقدم لفرنسا من طرف لوبي التحكم !!
فهم تسطى
,مهما تفكر لن تستطيع مجارات الرجل السياسي في التفكير
فرنسا استعمرت المغرب والجزائر، ،،وهي تعرف جليا الحدود المغربية الجزائرية؛ ؛؛؛؛تركت المغرب يتخبط في مشكل الصحراء المغربية لمدة 45 عام ؛؛؛؛؛؛المغرب لوحده واجه أفريقيا والمنتظم الدولي ؛؛؛؛؛نجح في كسب امريكا واعترافها بالصحراء المغربية؛ ؛؛؛نجح في قبول قنصليات عربية وأفريقية في صحراءه، ،،،،،فرنسا قولي الحقيقة؟ ؟؟ لمدا اقتطعت الصحراء الشرقية وضمها للجزائر؟ ؟؟؟فرنسا حان الوقت أن تقولي الحقيقة أو على الأقل قولي الصحراء مغربية """""::"
c'est normal le maroc a signe avec la france des accords pour une durée de 100 ans c'est comme préfectorat jusqu'à 2056 avant de faire quelque chose le maroc elle demande l'accord de la france
كفانى من اللون الرمادي يجب على فرنسا أن تعترف رسميا بالصحراء المغربية مثل أمريكا وتفتح قنصليتها بالصحراء المغربية بهاذا شكل تكون أول دولة أوروبية يجب أن نعرف الصديق من العدو
المغاربة عاقوا بالنفاق الفرنسي لقد سقط القناع وابان عن دولة فاشيية وعنصرية اتجاه الاجانب عامة والمسلمين خاصة.
pour la France il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est à dire l'ouverture d'une consulat française au Sahara marocain et faciliter l'accès au coeur de l'archive coloniale à partir des documents publics des correspondances officielles et privées des cartographies du début 19 siècle.
عودة العلاقات !!! إستئناف العلاقات ….!!!! في أي سنة و أي قرن كانت عند المغرب علاقة مع الكيان الصهيوني ؟؟؟؟ لماذا تضللون المغاربة لماذا تزورون التاريخ ؟؟؟ حاربنا اليهود في 1973 وماتوا آلاف المغاربة على جبهة الجولان أغلبية المغاربة شد التطبيع لكن الله غالب
فرنسا فقط رحبت بعودة العلاقات مع الكيان الصهيوني اما موضوع الصحراء المغربية فبعبارة ديبلوماسية قديمة (فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي في إطار الشرعية الدولية) .. وهذه رسالة أخرى للذين وقفوا ضد المقاطعة الاقتصادية..
..طبيعي فرنسا تشيد وتطبل لانها دولة يحكمها اللوبي الصهيوني اليهودي le crif.. اما انا كمغربي و كملايين المغاربة..فاشجب واندد..وارفض التطبيع مع الكيان الغاصب..المجرم النازي الاسرائيلي..النظام السلطوي في المغرب لم يستشر المغاربة ولم ياخذ رايهم..فباي حق تتكلمون باسمي..انتم لا تمثلون المغاربة الاحرار.. باي حق..??
اصلا العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني لم تنقطع أبدا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها.
لا مكان للوسطية يا فرنسا. اما الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح القنصلية كامريكا او ان الامور ستتغير. موازين القوة تغيرت. نريد موقفا واضحا .
اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يساوي اكثر من اعتراف فرنسا وباقي دول العالم لان و.م.ا دولة عظمى وهي التي تسير العالم.
فرنسا لاتهمها الصحراء بل مصالحها اولا لاتريد اغضاب الجزائر لان لديها مصالح هناك ولن تعلن ابدا بمغربية الصحراء لانها تتمسك بالشرعية الدولية والامم المتحدة هذا كان خطابها دائما الذي تغير لذا فرنسا انها وافقت ان يكون الحل سياسي يرضي المغرب وهو الحكم الداتي
Il faut que le Maroc pense serieusement de changer sa deuxième langue étrangère, on voit bien que la france ne veut pas la marocanité du sahara, elle est hypocrite comme toujour, elle préfère un Maroc faible er préfére que le conflit entre la Maroc et l'algerie dure éternellement pour lui faciliter le vol des richesse de la region nord-africaine. Votre jeu est connu par tous les marocains.
صادق العدو فالجار سيئ فالعدو يقول لك مصلحتنا هنا وعداءنا هناك اما الجار يقول لك انت حبيبي ولكن عدوك في كل مصالحك
يعني مافهمتكمش جالسين كتشوفو غير فرنسا وماهمكم والو انه ولات علاقة واتفاقية مع اسرائيل غدا يفتحوا السفارة الاسراىيلية وبعده الله يستر وصافي……..
سلام عليكم.
مغربيه صحراء لا الغبار عليها ولكن نعترف الكيان المغتصب لحقوق الفلسطينيه مقابل اعتراف بالحق لنا مند الزمان.