فرنسا تشيد بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية

فرنسا تشيد بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:31

رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وقالت إن الرباط وتل أبيب هما شريكان أساسيان بالنسبة لها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن “النزاع في الصحراء طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر كما وقع في منطقة الكركرات”، مشيرة إلى أن فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي في إطار الشرعية الدولية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية “أنييس فون دير مول”، أن فرنسا “تؤيد حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين، ومتوافقاً مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه “على ضوء هذه الرؤية، تعتبر فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية”.

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‫تعليقات الزوار

28
  • الهاءم
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    الولايات المتحدة الأمريكية تجار البساط من تحت أقدامكم.

    107
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  • وا معتصماه
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون

    -79
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  • Samir
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    حبذا لو أفرجت يا فرنسا عن ارشيفك الااستعماري و حدود الدولة المغربية الاصلية حتى لا يكون على المغرب حرج أن قام بعمل ضد أبنائك غير الشرعيين التي تركتهم يعيثون فسادا على أرض الموريين.

    174
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  • سامي
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اذا كانت فرنسا تعتبر المغرب شريكا اساسيا و صديق و اكبر حليف لها في افريقيا و لا نتحدث عن دور المغرب في تحرير فرنسا من النازيين… فلماذا لا تعترف بمغربية الصحراء و هي اول من يعرف انها الحقيقة بما انها كانت المستعمر و من فرق دول شمال افريقيا و جزء كبير من افريقيا فحتى موريتانيا فرنسا من احدتها و رفضت ان يضمها المغرب الى اراضيه بعد الاستعمار!!!

    158
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  • مواطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    يجب السير على خطى أمريكا للاعتراف بسيادتنا على الصحراء المغربية و قريبا الصحراء الشرقية. دعم استقلال القبايل، و استقلال الطوارق ايضا.

    91
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  • hhhh
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    cest un accord implicite de l‘etat francaise

    -29
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  • صلاح
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    الغرب كله مجند لايجاد مكان للصهاينة على ارض العرب لكنهم لا يلتفتون للعرب الا لنهب حقوقهم وشعوبهم وارضهم انا كمغربي لا يشرفني التطبيع مع الصهاينة الدين سيصبحون جواسيس بجوازات سفر رسمية لنشر الرداءل وامتصاص جيوب المغاربة الشعب يرفض التطبيع

    -99
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  • امريكا اولا واخيرا...
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    المغرب يعتمد بعد الله على قوة رجاله ونساءه واصدفاءه الحقيقيون، اما فرنسا فهي اصل مشاكل منطقتنا فمن الاحسن ان تهتم بمشاكلها الغارقة فيها.

    52
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  • حميد
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    مهما تفكر لن تستطيع ان تفكر متل الرجل السياس

    20
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  • سعيد
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    مصالح فرنسا مع المغرب أكثر منها مع عصابة العسكر، المغرب دولة أمة لها تاريخ ومرجعية تحضى بثقة فرنسا،الجزائر ،نضام حكمها قائم على العسكر، العسكر مدة صلاحيته منتهية

    40
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  • عماد علي
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    السؤال هو فرنسا منذ قرن وهي تنهب ثروات البلد منذ ان جاءت لاغاثة لوبي التحكم سنة 1912 الى اليوم ولَم تعترف لحد الان بمغربية الصحراء فهي تناور وتتهرب وتحتمي بالامم المتحدة !!
    فمذا تقدم فرنسا لهذا البلد كي تكون المستفيد الاكبر من البلد ؟، وما الجالية المغربية في فرنسا فقط تستفيد القليل من ثروات واموال البلد التي تم نهبها من البلد الام طيلة قرن فلا فضل لفرنسا على المغرب في الحقيقة المغرب هو الذي له الفضل على فرنسا رغم ذلك لا تعترف صراحة بمغربية الصحراء رغم كل ما يقدم لفرنسا من طرف لوبي التحكم !!
    فهم تسطى

    43
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  • ,,chaoui
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    ,مهما تفكر لن تستطيع مجارات الرجل السياسي في التفكير

    3
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  • فرنسا قولي الحقيقة؟ ؟؟؟؟
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    فرنسا استعمرت المغرب والجزائر، ،،وهي تعرف جليا الحدود المغربية الجزائرية؛ ؛؛؛؛تركت المغرب يتخبط في مشكل الصحراء المغربية لمدة 45 عام ؛؛؛؛؛؛المغرب لوحده واجه أفريقيا والمنتظم الدولي ؛؛؛؛؛نجح في كسب امريكا واعترافها بالصحراء المغربية؛ ؛؛؛نجح في قبول قنصليات عربية وأفريقية في صحراءه، ،،،،،فرنسا قولي الحقيقة؟ ؟؟ لمدا اقتطعت الصحراء الشرقية وضمها للجزائر؟ ؟؟؟فرنسا حان الوقت أن تقولي الحقيقة أو على الأقل قولي الصحراء مغربية """""::"

    46
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  • AMMAR Dégat
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    c'est normal le maroc a signe avec la france des accords pour une durée de 100 ans c'est comme préfectorat jusqu'à 2056 avant de faire quelque chose le maroc elle demande l'accord de la france

    -20
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  • سعيد
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    كفانى من اللون الرمادي يجب على فرنسا أن تعترف رسميا بالصحراء المغربية مثل أمريكا وتفتح قنصليتها بالصحراء المغربية بهاذا شكل تكون أول دولة أوروبية يجب أن نعرف الصديق من العدو

    23
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  • The mask
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    المغاربة عاقوا بالنفاق الفرنسي لقد سقط القناع وابان عن دولة فاشيية وعنصرية اتجاه الاجانب عامة والمسلمين خاصة.

    29
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  • خالد F
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    pour la France il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est à dire l'ouverture d'une consulat française au Sahara marocain et faciliter l'accès au coeur de l'archive coloniale à partir des documents publics des correspondances officielles et privées des cartographies du début 19 siècle.

    12
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  • البجعدي
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    عودة العلاقات !!! إستئناف العلاقات ….!!!! في أي سنة و أي قرن كانت عند المغرب علاقة مع الكيان الصهيوني ؟؟؟؟ لماذا تضللون المغاربة لماذا تزورون التاريخ ؟؟؟ حاربنا اليهود في 1973 وماتوا آلاف المغاربة على جبهة الجولان أغلبية المغاربة شد التطبيع لكن الله غالب

    -17
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  • مواطن من المغرب
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    فرنسا فقط رحبت بعودة العلاقات مع الكيان الصهيوني اما موضوع الصحراء المغربية فبعبارة ديبلوماسية قديمة (فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي في إطار الشرعية الدولية) .. وهذه رسالة أخرى للذين وقفوا ضد المقاطعة الاقتصادية..

    10
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  • محمد العربي الامازيغي
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    ..طبيعي فرنسا تشيد وتطبل لانها دولة يحكمها اللوبي الصهيوني اليهودي le crif.. اما انا كمغربي و كملايين المغاربة..فاشجب واندد..وارفض التطبيع مع الكيان الغاصب..المجرم النازي الاسرائيلي..النظام السلطوي في المغرب لم يستشر المغاربة ولم ياخذ رايهم..فباي حق تتكلمون باسمي..انتم لا تمثلون المغاربة الاحرار.. باي حق..??

    -3
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  • الحسين
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    اصلا العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني لم تنقطع أبدا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها.

    7
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  • محمد لعيوني
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    لا مكان للوسطية يا فرنسا. اما الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح القنصلية كامريكا او ان الامور ستتغير. موازين القوة تغيرت. نريد موقفا واضحا .

    8
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  • الطاهر
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يساوي اكثر من اعتراف فرنسا وباقي دول العالم لان و.م.ا دولة عظمى وهي التي تسير العالم.

    8
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  • jamal
    11 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    فرنسا لاتهمها الصحراء بل مصالحها اولا لاتريد اغضاب الجزائر لان لديها مصالح هناك ولن تعلن ابدا بمغربية الصحراء لانها تتمسك بالشرعية الدولية والامم المتحدة هذا كان خطابها دائما الذي تغير لذا فرنسا انها وافقت ان يكون الحل سياسي يرضي المغرب وهو الحكم الداتي

    2
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  • l'anglais
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    Il faut que le Maroc pense serieusement de changer sa deuxième langue étrangère, on voit bien que la france ne veut pas la marocanité du sahara, elle est hypocrite comme toujour, elle préfère un Maroc faible er préfére que le conflit entre la Maroc et l'algerie dure éternellement pour lui faciliter le vol des richesse de la region nord-africaine. Votre jeu est connu par tous les marocains.

    0
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  • Elbouhali
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    صادق العدو فالجار سيئ فالعدو يقول لك مصلحتنا هنا وعداءنا هناك اما الجار يقول لك انت حبيبي ولكن عدوك في كل مصالحك

    0
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  • عائشة
    12 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    يعني مافهمتكمش جالسين كتشوفو غير فرنسا وماهمكم والو انه ولات علاقة واتفاقية مع اسرائيل غدا يفتحوا السفارة الاسراىيلية وبعده الله يستر وصافي……..

    0
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  • العربي
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    سلام عليكم.
    مغربيه صحراء لا الغبار عليها ولكن نعترف الكيان المغتصب لحقوق الفلسطينيه مقابل اعتراف بالحق لنا مند الزمان.

    0
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