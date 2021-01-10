فرنسا تعدم آلاف البِطاط لاحتواء أنفلونزا الطيور

يخشى منتجو فطائر “فوا جرا” الفرنسية، المصنوعة من كبد البط أو الإوز، من تكرار الدمار الذي أحدثته موجتان سابقتان من أنفلونزا الطيور في شتاء 2015-2016 و2016-2017.

ويدعو المنتجون المذكورون، في هذا السياق، إلى إعدام وقائي جماعي للبط، في محاولة لوقف انتشار سلالة من أنفلونزا الطيور، التي تخرب مزارع الدواجن جنوب غرب البلاد.

ودعا رئيس غرفة الزراعة الفرنسية، “سيباستيان ويندسور”، الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات جذرية لمحاولة استعادة الثقة في أسواق التصدير، مثل الصين التي أعلنت، هذا الأسبوع، تعليق استيراد الدواجن الفرنسية بسبب فيروس H5N8.

كما أن كبير المسؤولين البيطريين في الحكومة، “لويك إيفين”، صرح بأن أكثر من 200 ألف بط تم ذبحها بالفعل، وأنه من المقرر إعدام 400 ألف طائر، أيضا، من أصل 35 مليونا تتم تربيتها كل عام.