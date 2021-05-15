فرنسا تلامس 20 مليون حقنة من "لقاح كورونا"

تقترب فرنسا، السبت، من بلوغ هدف إعطاء 20 مليون حقنة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبيل ترقب واسع لإعادة فتح أرصفة المطاعم يوم الأربعاء، فيما تبدأ الحكومة برفع تدابير العزل المفروضة على مستوى البلاد.

وأفادت السلطات أيضا باستمرار تراجع أعداد المرضى بـ”كوفيد-19″ المحتاجين للعلاج في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

وكتب أوليفييه فيران، وزير الصحة، في تغريدة: “مرة أخرى، قرابة 600 ألف عملية تلقيح اليوم”، مضيفا: “غدا سيكون 20 مليون فرنسي على الأقل قد تلقوا حقنة واحدة على الأقل”، ما يمثل قرابة 30 بالمئة من عدد السكان.

وقال جان كاستيكس، رئيس الوزراء، للصحافيين خلال زيارة مركز للتلقيح في قاعة المؤتمرات في بورت دو فيرساي بباريس: “منطق الأمور يجعلني أتفاءل”.

وأضاف: “إنها لحظة مهمة جدا للبلاد بأسرها، لأنها تدعم أهدافنا لوضع حد لهذه الأزمة”.

وتسعى الحكومة إلى إعطاء 30 مليون حقنة أولى بحلول 15 يونيو. عندها، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتمكن جميع البالغين من التسجيل للحصول على حقنة محجوزة للفئات ذات الأولوية ومن تجاوزوا 50 عاما.