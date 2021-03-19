فرنسا توصي بـ"أسترازينيكا" لذوي 55 عاما وما فوق

فرنسا توصي بـ"أسترازينيكا" لذوي 55 عاما وما فوق
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 19 مارس 2021 - 14:29

أعطت السلطة الصحية في فرنسا ضوءها الأخضر لاستئناف التطعيم “بدون تأخير” بلقاح أسترازينيكا، إلا أنها أوصت بتخصيصه للأشخاص الذين يبلغون 55 عاماً وما فوق، في موقف نشرته الجمعة.

وأضافت السلطة الصحية العليا في البلاد أن هذا الأمر تقرر لأن الحالات الخطيرة والنادرة لاضطرابات التخثّر التي تسببت بتعليق استخدام هذا اللقاح في عدة دول أوروبية، ظهرت فقط لدى أشخاص لا تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

وأضافت أنه تم تسجيل ثلاث حالات من هذا النوع في فرنسا.

أسترازينيكا التطعيم السلطة الصحية فرنسا

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