فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة بقاء للجسم في الثلج

حطم الفرنسي رومان فاندردورب، أمس السبت، في مدينة واترلو في شمال فرنسا الرقم القياسي العالمي لأطول فترة تغميس للجسم في الثلج، في خطوة واكبتها وكالة “فرانس برس” يرمي من خلالها الرجل البالغ 34 عاماً إلى دعم مكافحة سرطان الأطفال.

وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي في داخل حجرة من البليكسيغلاس تحوي مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، متخطياً الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكّام وحوالى خمسين شخصاً أتوا لدعمه.