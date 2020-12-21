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تعليقات الزوار4
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على أساس أنه حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع و ماستر في السوسيولوجيا و دكتوراه فخرية من جامعة اوكسفورد علااام
باختصار سنة 2020 سنة الرعب والهلع والموت والمرض والازمات النفسية والاقتصادية وختمت بأكبر غُمة وصدمة جراء التطبيع مع الكيان الصهيوني..
مع كرونا اكتشفنا أن الفن لم ينفعنا في هذه الجائحة، حان وقت تشجيع البحث العلمي و الاقتصاد
Bravo ssi ghanam.
أجزت و أفدت.
Nouveau look qui te va bien.
الله إسهل عليك.