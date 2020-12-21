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‫تعليقات الزوار

4
  • skimo
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 14:18

    على أساس أنه حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع و ماستر في السوسيولوجيا و دكتوراه فخرية من جامعة اوكسفورد علااام

    21
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 14:41

    باختصار سنة 2020 سنة الرعب والهلع والموت والمرض والازمات النفسية والاقتصادية وختمت بأكبر غُمة وصدمة جراء التطبيع مع الكيان الصهيوني..

    3
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  • رأي
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 14:41

    مع كرونا اكتشفنا أن الفن لم ينفعنا في هذه الجائحة، حان وقت تشجيع البحث العلمي و الاقتصاد

    28
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  • يعقوب المنصور
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 16:08

    Bravo ssi ghanam.
    أجزت و أفدت.
    Nouveau look qui te va bien.
    الله إسهل عليك.

    -13
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