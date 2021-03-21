فريق أولمبيك آسفي يتعادل مع النهضة البركانية

تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه نهضة بركان دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما ،اليوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، برسم الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وحافظ أولمبيك آسفي، عقب هذا التعادل، على مركزه الثالث برصيد 15 نقطة، فيما ارتقى فريق نهضة بركان إلى المركز السادس بمجموع 12 نقطة، والتحق بالتالي، مؤقتا، بفريقي المغرب الفاسي ويوسفية برشيد.