فريق أولمبيك آسفي يتعادل مع النهضة البركانية

فريق أولمبيك آسفي يتعادل مع النهضة البركانية
صورة: الجامعة الملكية لكرة القدم
الأحد 21 مارس 2021 - 17:08

تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه نهضة بركان دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما ،اليوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، برسم الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وحافظ أولمبيك آسفي، عقب هذا التعادل، على مركزه الثالث برصيد 15 نقطة، فيما ارتقى فريق نهضة بركان إلى المركز السادس بمجموع 12 نقطة، والتحق بالتالي، مؤقتا، بفريقي المغرب الفاسي ويوسفية برشيد.

أولمبيك آسفي البطولة الاحترافية كرة القدم المغربية نهضة بركان

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