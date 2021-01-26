فريق "البام" يبصم على "فضيحة تشريعية"

بصم فريق الأصالة والمعاصرة، أمس الاثنين، على فضيحة تشريعية من العيار الثقيل، وذلك عندما غاب جميع أعضاء الفريق، البالغ عددهم 27 برلمانيا، عن تقديم تعديلات حزبهم على مشروع التمويل التعاوني بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

وشهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سابقة من نوعها في البرلمان، تمثلت في تقديم فريق العدالة والتنمية الأغلبي مقترحات الفريق المعارض، بعد طول انتظار رئاسة اللجنة وصول أي عضو من “البام” دون جدوى.

ويعرف فريق “الجرار” في مجلس المستشارين صراعا كبيرا منذ وصول عبد اللطيف وهبي إلى رئاسة الحزب، حيث يقاطع عدد من أعضائه أشغال المؤسسة التشريعية ومعها اجتماعات الفريق البرلماني.