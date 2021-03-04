فريق الزمامرة يجدد الثقة في المدرب الإسماعيلي

فريق الزمامرة يجدد الثقة في المدرب الإسماعيلي
صورة: هسبريس
الخميس 4 مارس 2021 - 12:19

أعاد فريق نهضة الزمامرة تعيين مدربه الأسبق محمد العلوي الإسماعيلي في منصب المسؤولية، خلفا للمدرب السابق خالد فوهامي.

وأكد مصدر لـ”هسبورت” أن رئيس النهضة، عبد السلام بلقشور، استقر على إعادة الإسماعيلي للإشراف على تداريب الفريق الأول.

وقاد المدرب الإسماعيلي فريق نهضة الزمامرة بداية الموسم الجاري، قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد خروج الفريق من منافسات كأس العرش أمام رجاء بني ملال.

المدرب الجديد بداية الموسم محمد العلوي الإسماعيلي نهضة الزمامرة

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‫تعليقات الزوار

1
  • رأي
    الخميس 4 مارس 2021 - 12:38

    أسرع رجوع مدرب في البطولة هو لنهضة الزمامرة…. العشوائية في التسيير

    1
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