فريق الزمامرة يجدد الثقة في المدرب الإسماعيلي

أعاد فريق نهضة الزمامرة تعيين مدربه الأسبق محمد العلوي الإسماعيلي في منصب المسؤولية، خلفا للمدرب السابق خالد فوهامي.

وأكد مصدر لـ”هسبورت” أن رئيس النهضة، عبد السلام بلقشور، استقر على إعادة الإسماعيلي للإشراف على تداريب الفريق الأول.

وقاد المدرب الإسماعيلي فريق نهضة الزمامرة بداية الموسم الجاري، قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد خروج الفريق من منافسات كأس العرش أمام رجاء بني ملال.