فريق المغرب التطواني يتفاءل بالمدرب التونسي

يحل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، اليوم الجمعة، ضيفا على المغرب التطواني، على أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بالرباط، في الجولة الـ12 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وتعد مباراة اليوم الثانية بين الفريقين التي سيستقبل خلالها “الماط” الرجاء الملعب سالف الذكر، بعد الأولى عن الجولة الـ12 أيضا لبطولة موسم 2018/2017.

وحسم الفريق “الأخضر” المواجهة الأولى لصالحه (3-1)، إذ افتتح محمود بنحليب حصة التسجيل وقتها لـ”النسور” في الدقيقة الـ54، قبل أن يعدل أنس جبرون بعد ذلك بـ4 دقائق النتيجة لتطوان.

واستعاد محسن ياجور التقدم لـ”الخضر” عند الدقيقة الـ73، ثم عاد اللاعب ذاته وأحرز ثالث الأهداف في ثاني دقائق الوقت البديل للمباراة.

أما المغرب التطواني، فيتفاءل بالمدرب التونسي لسعد جردة الشابي، الذي تعاقد معه الرجاء الثلاثاء الماضي خلفا للإطار الوطني جمال سلامي، ليكون بذلك ثاني مدرب من تونس يشرف على “القلعة الخضراء” بعد فوزي البنزرتي.

وكان “الماط” شاهدا على الظهور الأول للبنزرتي مع الرجاء في “البطولة”، برسم الأسبوع الـ15 لموسم 2014/2013، علما أن أول مباراة للتونسي مع “النسور” كانت ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور الأول لكأس العالم للأندية، المغرب 2013.

وتمكن تطوان من إلحاق الهزيمة بـ”رجاء البنزرتي” (1-0)، من توقيع اللاعب زهير نعيم في الدقيقة الـ52. وسيكون “الماط”، أيضا، الظهور الأول للشابي مع “الكتيبة الخضراء” في مواجهة اليوم.

يذكر أن فريق الرجاء الرياضي البيضاوي يحتل وصافة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، برصيد 19 نقطة؛ بينما يأتي فريق المغرب التطواني في المركز الثالث عشر، بمجموع 12 نقطة.