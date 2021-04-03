فريق بلا قاعة تداريب

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تعليقات الزوار2
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وكم من فريق بدون شغل البطالة تتكاثر يوما بعد يوم وكل موسم دراسي نرى أفواج الخريجين يلقى بهم في الشارع ونحن نفكر في الملاعب ودور الشباب لخلق بعض مناصب المقربين
نادي الرياضي ليكسوس لكرة السلة يلعب بالقسم الممتاز و بدون قاعة مغطاة…….. مدينة بحجم بني ملال او العرائش كيف يعقل ان تكون بلا قاعة مغطاة؟…. أين وزارة الشباب و الرياضة؟ ما هو دور الجامعه الملكية لكرة السلة؟ ما هو دور المجالس البلدية و الإقليمية و مجالس الجهة؟ المهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.