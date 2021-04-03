فريق بلا قاعة تداريب

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‫تعليقات الزوار

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  • حسن
    السبت 3 أبريل 2021 - 20:35

    وكم من فريق بدون شغل البطالة تتكاثر يوما بعد يوم وكل موسم دراسي نرى أفواج الخريجين يلقى بهم في الشارع ونحن نفكر في الملاعب ودور الشباب لخلق بعض مناصب المقربين

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  • محمد العرائش
    السبت 3 أبريل 2021 - 20:50

    نادي الرياضي ليكسوس لكرة السلة يلعب بالقسم الممتاز و بدون قاعة مغطاة…….. مدينة بحجم بني ملال او العرائش كيف يعقل ان تكون بلا قاعة مغطاة؟…. أين وزارة الشباب و الرياضة؟ ما هو دور الجامعه الملكية لكرة السلة؟ ما هو دور المجالس البلدية و الإقليمية و مجالس الجهة؟ المهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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