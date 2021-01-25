فريق جراحي ينجح عملية دقيقةٍ بمستشفى زاكورة

تمكن فريق طبي وتمريضي بالمستشفى الإقليمي لزاكورة من إجراء عملية جراحية دقيقة، جرى من خلالها استبدال مفصل الورك (prothèse totale de hanche).

استفاد من هذه العملية الجراحية مريض في عقده التاسع كان يعاني مشاكل صحية على مستوى مفصل الورك، حيث أوضحت الأشعة والسكانير وجود الخلل على مستوى المفصل، وهو ما تطلب استبداله، وفق إفادة الفريق الطبي المشرف على العملية.

وقد أشرف على هذه العملية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى إقليم زاكورة، كل من الدكتور مهدي زروف والدكتور أيمن فنان، أخصائيين في جراحة العظام والمفاصل، والدكتور خالد عزيزي، أخصائي في الإنعاش والتخدير، وبمساعدة الفريق التمريضي.

وأوضح مصدر من داخل الفريق الطبي المشرف على هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفى الإقليمي بزاكورة، أن هذا النوع من العمليات الجراحية كان يتم إجراؤها بالمستشفيات الجامعية، لكن بفضل خبرة وكفاءة الفريق الطبي والتمريضي المشرف على العملية، وبفضل التجهيزات والمعدات البوطبية التي توفر عليها المركب الجراحي بالمستشفى المذكور، تكللت العملية بالنجاح، مشيرا إلى أن المريض في فترة نقاهة ويتمتع بصحة جيدة.