فريق طبي يخرج جنينا من بطن طفلة عمرها 7 أيام

تمكن فريق طبي في المستشفى الجامعي للأطفال “بأسيوط” في مصر، من إجراء عملية جراحية لإزالة جنين من بطن رضيعة، تبلغ من العمر 7 أيام، بعدما لاحظ الفريق ذاته وجود جسم في بطن الطفلة أثناء حمل الأم.

ووفق ما جاء في موقع “تراندس وايد”، فإنه من خلال إجراء التحليلات والفحوصات اللازمة، بينت النتائج وجود جنين شبه مكتمل تحيط به أغشية داخل بطن الطفلة.

وعمل الفريق عينه على إخراج الجنين من بطن الطفلة، مع نقلها إلى وحدة خاصة بحديثي الولادة، بعد نجاح العملية وخروجها من المستشفى عقب تماثلها للشفاء.