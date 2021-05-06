فريق طبي ينجح في تركيب مثانة اصطناعية

نجح فريق طبي وتمريضي متخصص في طب الكلي والمسالك البولية بالمستشفى الجهوي ببني ملال من إجراء عملية جراحية نوعية، هي الأولى من نوعها على مستوى الجهة، لمريض في عقده السادس يعاني من سرطان المثانة في حالة متقدمة (النبولة).

وكشفت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة بأن “الفريق الطبي ذاته، الذي كان يشرف عليه الدكتور صلاح الدين الكشبور والدكتور خالد القصيري، تمكن من استئصال المثانة والبرستاتة وتركيب مثانة جديدة اصطناعية مكونة من أمعاء المريض ذاته”.

ووصفت المديرية الجهوية للصحة العملية الجراحية بـ”المعقدة”، والتي تتطلب تدخلا طبيا وكفاءة عالية من المستوى الثالث بحيث تجرى في غالب الأحيان بالمستشفيات الجامعية.

وأفادت المديرية ذاتها بأن “العملية استغرقت حوالي أربع ساعات، وأجريت في ظروف صحية جيدة بمشاركة طاقم طبي وتمريضي متخصص في التخدير والإنعاش”، مشيرة إلى أن المريض يتمتع بصحة جيدة ويوجد حاليا بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجهوي ببني ملال تحت المراقبة الطبية.