فريق نهضة بركان يكتفي بالتعادل أمام "شبيبة القبائل" في كأس "الكاف"

اكتفى فريق نهضة بركان بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي لبركان.

وبدأت العناصر “البركانية” مجريات المواجهة بضغط هجومي مبكر على معترك شبيبة القبائل، وقد أتيحت لها بعض محاولات التهديف، التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب لهز شباك الخصم، في الوقت الذي غابت خطورة الفريق الجزائري طيلة الدقائق الـ20 الأولى من الشوط الأول.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، تحرك الخط الأمامي للفريق الجزائري بعض الشيء، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، التي أقلقت راحة الحارس زهير العروبي، وكانت أبرزها في حدود الدقيقة 33 عن طريق اللاعب محمد بن شيرة، فيما تواصلت السيطرة السلبية وعقم التهديف من جانب نهضة بركان.

وواصل رفاق بكر الهيلالي البحث عن هز شباك الفريق الجزائري خلال الشوط الثاني، غير أن مسلسل تضييع فرص التهديف تواصل على غرار الجولة الأولى، إذ قابل الفريق الجزائري كل المناورات الهجومية للنهضة البركانية بقتالية دفاعية مكنته من الحفاظ على نظافة شباكه.

وفي حدود الدقيقة 76، أشهر الحكم السنغالي عيسى سي البطاقة الحمراء في وجه لاعب شبيبة القبائل مالك رياح، إلا أن الفريق المغربي لم يستغل هذا النقص العددي خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة لتنتهي بالتعادل السلبي.

وبعد هذا التعادل، أضاف فريق نهضة بركان نقطة إلى رصيده، الذي بلغ رصيده 4 نقاط، ليحتل بذلك الرتبة الثالثة. فيما بلغ رصيد شبيبة القبائل 5 نقاط، محتلا بذلك المركز الثاني وراء متصدر الترتيب القطن الكاميروني برصيد 6 نقاط.