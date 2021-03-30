فشل الجزائر في انتزاع دعم إسبانيا يصيب "البوليساريو" بخيبة أمل

فشل صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، في انتزاع موقف إسباني رسمي داعم لجبهة البوليساريو الانفصالية خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة مدريد.
وفي وقت كرر فيه وزير خارجية الجزائر موقف بلاده بشأن ملف الصحراء المغربية، قائلا إن “قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار من خلال تقرير المصير”، شددت نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا على الدور المحوري للأمم المتحدة في حل هذا النزاع الإقليمي.
وأكدت الوزيرة الإسبانية، المعنية كذلك بملف الصحراء باعتبار إسبانيا البلد المستعمر للأقاليم الجنوبية، أن مدريد “تطالب بحل سياسي مقبول تحت رعاية الأمم المتحدة”، وهو موقف يخدم مصالح المغرب على اعتبار أن مطلب الانفصال الذي تنادي به الجزائر هو مقترح غير مقبول من قبل معظم القوى العالمية، وأيضا من لدن المغرب الذي يرفض التفاوض حول صحرائه.
وتعمدت الإذاعة الجزائرية التي رافقت وزير خارجية بلادها إلى مدريد، طرح سؤال حول ملف الصحراء المغربية لانتزاع موقف إسبانيا من هذا الملف الذي بات يحضر في جميع زيارات بوقدوم الخارجية، لكن مواقع إعلامية انفصالية انتقدت تصريح وزيرة خارجية إسبانيا.
وذكرت منابر إعلامية داعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية أن موقف وزير الخارجية الجزائري بخصوص “ضرورة تصفية الاستعمار”، جاء ردا على “الموقف الإسباني المخيب للآمال”، بتعبير المصادر ذاتها.
وبحسب ما تسرب من اجتماع بوقادوم مع نظيرته الإسبانية، فقد ناقش الطرفان التطورات العسكرية الأخيرة في الصحراء المغربية بعد عملية الكركرات، وكانت الجزائر تراهن على انتزاع تأكيد إسباني بخصوص “اندلاع حرب في الصحراء”، كما تدعي جبهة البوليساريو من خلال بلاغاتها الوهمية.
ولا تعترف إسبانيا بـ”الجمهورية الصحراوية”، وتتشبث بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جهة ثانية، وتزامنا مع وجود وزير خارجية الجزائر في إسبانيا، رفض المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فيرهيليي، في جواب له على سؤال لبرلمانية أوروبية، التجاوب مع مطالب جبهة البوليساريو بشأن سحب الاستثمارات الأجنبية من الصحراء المغربية.
وأوضح المفوض الأوروبي، في رده على سؤال البرلمانية الأوروبية الذي اطلعت هسبريس عليه، أن الاتحاد على علم بالتقرير الذي أصدره “مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة نهاية سنة 2020، في ما يتعلق بالشركات الدولية المستثمرة في إقليم الصحراء الغربية”.
وأضاف المسؤول ذاته أن الاتحاد “لا يوجه أي دعم مالي إلى الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي أو إلى فروعها، ولا تمول أي عمليات في إقليم الصحراء الغربية”، رافضا إعطاء موقف رافض للاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على الأقاليم الجنوبية.
وجدد المسؤول الأوروبي دعمه للمسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل “إيجاد تسوية سلمية” لقضية الصحراء، “على أساس القرارات الأخيرة ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ووفقا لمعايير الأمم المتحدة”.
ودعا المفوض الأوروبي إلى “استئناف المناقشات التي تقودها الأمم المتحدة، والتعيين السريع لمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية”.
كنت اعتقد انه ذهب لاسبانيا لاستيراد الزيت والحليب والسميد والقليل من الموز لشعبه ،لكن على ما يبدو المشكل الوحيد عندهم هو الصحراء المغربية! الصحراء في مملكتها والمملكة في صحرائها والبوليساريو في جزائرها الى ان تقوم الساعة ان شاء الله.
أصبحت البوليزاريو وزرا ثقيلا على العصابة. اللهم سمنها وأثخنها واجعلنا من المتفرجين عليهم.
هذ الجزائريين شرهم لايؤمن يجب علينا أن نكون مستعدين لكل طارئ
انا ما فهمتش كيفاش هد الجزائر باغين يقضيو على المغرب بالعلالي ولا تزال العلاقات معهم قائمة شي حد يفهمني
الصحراء مغربية حتى ولو إنتزعت دعم القمر و المريخ و ما جوارهما
البوليساريو شأن داخلي جزائري لا علاقة للمغرب به
لقد أسدل الستار على مسرحية الجزائر وحفيدتها بتبني بوزبال كلشي عاق بهم ماعليهم سوى رجوع الى رشدهم قبل فوات الاوان وخصوصا ان المناورات العسكرية قريبا بين المغرب وامريكا في صحراء المغربية وخصوصا المحبس وتندوف
شكرا هسبريس قبل كل شيء
المغرب حصد ودرس وجمع وتبقى الجزائر ترقص على منصة الخيال هي وعصابتها ومن يدعمها . الجزائر مثله مثل الأعمى الذي يمشي بلمس يده الحائط حتى إكتمل ووقف حائرآ . ولم يبقى لها إلا الفضيحة التي جنتها بضميرها الفاشل وتبقى الصحراء مغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعاش الشعب المغربي العظيم
مسكين بوقادوم قال ليها يجب على الشعب الصحراوي ان يقرر مصيره، فاجابته الوزيرة الاسبانية ، الامم المتحدة هي من تقرر.
أسبانيا تعرف جيدا الاطماع التوسعية للجزاير وهي تحلب الجارة الغربية من سنين.
للإشارة فقط أسبانيا سبق وذاقت مساندة الجزاير للانفصال جزر لاس بالماس عن أسبانيا حتى غيرت الجزاير موقفها وجمدت اعترافها بالحركة الانفصالية ل لاس بالماس واغلقت راديو الحركة بالجزاير في سبعينيات القرن الماضي
لاحول ولا قوة الا بالله
دبلوماسية الجزائر الفاشلة ليس في جعبتها الا ملف واحد : ملف جمهورية صندلستان الوهمية
والبلد يعيش في ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة.
حلل وناقش
السياسة الجزائرية تحاول الإسطياد في الماء العكر. بعد الإنهزامات و الإنتكاسات التي منيت بها على يد الديبلوماسية المغربية فأصبحت لا تعي ما تفعل فإذا كانت حقا تناصر القضية الصحراوية كما يقولون فلماذا لا تزودها بأخر الإسلحة المتطورة التي أقتنتها مؤخرا من روسيا. فهي دائما تزودها بالخردة القديمة التي أكل عليها الصدأ و هادا لإطالة الحرب و الخاصر الكبير هو الشعب الصحراوي المحتجز في تندوف
البوليزاريو أصبحت مشكلة داخلية للجزائر، فل ينتظروا عندها سيلدغون من جحر الخيانة من مرتزقة لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية فقط
الرئيس الجديد للكاف الجنوبى افريقي يعلن عن إفتتاح شركة أجنبية للتأمين في الكركرات هذا من حهة من جهة اخر ى الجزائريون في المغرب يلقحون و المغاربة في الجزائر يسجنون و يطردون … لا مجال للمقارنة بين دولة عندها12 قرن و دولة عندها 57 سنة…
لم يبقى لهم سوى المريخ لم يدهبوا اليه ليروجوا اسطوانتهم عجب هدا القوم المنافق الغدار الماكر جار السوء لاحول ولاقوة الابالله المهم بانوا على حقيقتهم عدو المغرب هي الجزائرقاطعوا ثمورهم وعلى الخارجية ان تتصضى لهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
ورغم كل هذا وذاك ، يجب علينا ألا نتق في أي كان، ولا نتق إلا في أنفسنا وفي قدراتنا نحن وتقويتها يوماً بعد يوم، فالعالم صار لا يعترف إلا بالاقوى، والله الموفق…
ان المسؤولين الجزائريين وكابرانات فرنسا ينامون ويستيقظون بل يحلمون على الصحراء المغربية وفي كل زيارة لمسؤول جزائري للخارج او اجنبي للجارة الشرقية الا وتكون الصحراء المغربية الموضوع الاساسي في المناقشات عوض اوضاع الشعب الجزائري الاجتماعية والاقتصادية و الذي لا يجد المواد الاساسية لتلبية حاجياته.
الحراك الشعبي الجزائري المبارك على وشك ان يرمي العصابة العسكرية وازلامهم المدنيين في مزبلة التاريخ ويرمون في غياهب السجون وهذا الوزير المزور الذي لا قيمة له الا تكرار ما يملى عليه من العصابة العسكرية وبالتالي كما قال احد المعلقين بدل ان يبحث عن الزيت والسكر للشعب الجزائري ما زال يبحث عن في الصباب عن الاوهام وعن دولة وهمية خيالية غير موجودة في عالم الشهادة اما عالم الغيب فعلمه عند الله وحده
اعتقد ان عصابة البوزبال بعد 50 سنة اخرى ستقوم باحتلال الجزاءر العاصمة كالجراد وسيندم نظام كبرانات فرنسا على فعلته ضد المغرب الشقيق
والله العظيم لقد تساهل المغرب كثيرا مع اسبانيا والاشقاء افتحوا باب التطوع العسكري والتطوع لجمع المال فسترون العجب لاننا على حق وسندحر البولزاريو الى قسنطينة وندخل الى سبتة ومليلية زحفا هؤلاء الأشقاء نصفهم أصابه السكري
والنصف الاخر يهترف بالمغرب اقوى دولة أكبر دولة أذكى دولة والواقع افلس دولة الحمدلله عندكم الثمر لرمضان.
سبحان الله الحكومة الجزائرية تريد أن تتخلص بالبوليساريو بأية طريقة لأنها أصبحت عبئا عليها. لكن للأسف الشديد تريد أن يكون هذا التخلص حسب هواها خوفا من انقلاب الشعب عليها لضياعها الألف مليار دولار في هذا المشروع الانفصالي الخاسر.
كاريكاتير معبر جدان شكرا يـــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــاد
كاريكاتير يلخص مجلد من مليون صفحة حول قضية مفتعلة بكل تشعباتها
صدق الشعب الجزائري الشقيق للي سماهوم العصابة الحاكمة في الجزائر ( وشهد شاهد من اهلها ) صدق الله العظيم
يجب على وزيرنا في الخارجية أن يحل بفرنسا من أجل مناقشة كيفية استقلال القبائل في الشمال وكذلك الطوارق في الجنوب لأنها هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن فترة الاستعمار كما ينبغي مناقشتهم عن ترسيم الحدود الشرقية وكذلك بعض الأراضي التي اغتصبت من تونس ومالي وكذلك حاسي مسعود الليببة…..
الجينيرالات الجزائرية هم كراكيز لدولة ما مهددين بنشر فيديوهات جنسيةلهم لهدا هم مجبرين على معاكسة المغرب في اي شيء والتاريخ س ف يحكي
جنرالات الجزائر أرادوا أن يدقوا مسمار في نعل المملكة المغزبية فاخطؤوا المكان وأصبح المسمار يالمهم كثيرا ولا يعرفون كيف التخلص منه. انقلب السحر على الساحر
اللهم اضرب الطالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين بينما تغلي الساحة الجزاذرية بالحراك ويشتكي الشعب بنفاذ المواد الاساسية في الاسواق وغلائها ان وجدت نرى بوقادوس عفوا بوقادوم يجري يمنة ويسرة كأن الجزائر لديها الاكتفاء من كل شيء ولم يتبق لها الامشكل الصحراء المغربية وبيادق وكراكيز البوليزاريو الذين تتخفى من وراءهم العصابة لغاية في نفس يعقوب ولكن لي لحق حلمة ودنيه اعضها الصحراء في مملكتها وقطاع الطرق والعصابة في جزائرهم.
يا ودي راكم ك تكبو الماء في الرملة نناشدكم رمضان على الأبواب تهلاو ف الشعب وفرولو الزيت والحليب والبنان راهم من الضروريات
بسم الله الرحمان الرحيم اظن ان الوقت قد حان لمراجعة الجار السيء واجباره على الابتعاد عن المغرب وذلك بتحكيم الاخوان العرب بعقد جلسة طارئة للجامعة العربية ووضع الحروف فوق الطاولة كما يجب قطع العلاقات نهائيًا مع جارة السوء وجميع الاعمال الدبلوماسية والقنصلية هناك مع اصدار عقوبات اقتصادية ومالية على جميع الاطراف السياسية التي تمثل ذالك النظام السيء واخيرا توجيه انذار شديد اللهجة اليه بالابتعاد عن المغرب والا فليتحمل العواقب هذا من جهة ومن جهة اخرى كل من يتعامل مع هذا النظام السيء من شركات اجنبية يجب اخبارها اننا لن نتساهل معهم ماداموا يساعدون هذا النظام في خلق البلبلة والصراع ضد مصالح المملكة المغربية ولكم واسع النظر باركا جا الوقت لكي ندافع عن انفسنا بالقوة صبرنا كثيرا واعطيناهم فرصة كبيرة بحكم الاخوة وقرابة الدم والدين لاكنهم قوم فاسقون ومنافقون فنحن لهم بالمرصاد ان تطلب الامر نساعد الشعب الجزائري لاطاحة بهذا النظام الشيوعي المتسخ
متى سيعلم الشعب المغربي ويعي بأن الله عز وجل سلط علينا الجزائر والبوليزاريو بسبب دنوبنا ؟؟؟؟
le regime algerien est entrain de vivre ses derniers jours mais il garde la priorite a la question du Sahara marocain c est la preuve que ce probleme artificiel est une creation algerienne le maroc doit virer la minurso et controler toutela zone tampon et arreter les negotiations une fois pour toute
المغربية في حاجة الى تصفية عقول حكام المرادية من الجهالة وقلوبهم من الحقد وليس تصفية الاستعمار.
فكما فصل الاستعمار الفرنسي موريتانيا عن المغرب انتقاما من احتضانه جيش التحرير الجزائري، سعى الى فصل الصحراء جنوب الجزائر عن الشمال ولكن المملكة المغربية ساندت الوحدة الترابية الجزائرية في مفاوضات ايفيان 1960 ولقد كان الاستاذ اليوسفي رئيس حكومة التناوب في المغرب هو المستشار القانوني للوفد الجزائري في تلك المفاوضات.
اليس من العار ان تكون الصحراء التي انطلق منها المرابطون لتوحيد المغربين الأوسط والاقصى وتأسيس اول إمبراطورية مغاربية موحدة هي التي انطلقت منها اصوات شاذة تطالب بالانفصال؟.
قدمت القناة الفرنسية الخامسة France 5 برنامجا جدير بالمتابعة، بغض النظر على صحة كل ما جاء فيه من تفاصيل،
فحتى بعد “تصفية” وانتقاء لما جاء فيه، وان اعتبرنا ان فقط %60 مما جاء فيه هو الصحيح كأقصى تقدير، فان االبرنامج في النهاية يظهر بشكل ملفت ان شعب الجزائر قرر اخذ مصيره بيده وانه كان دائما واعيا بان الجيش يقبض على رقبته ويخنق انفاسه عن طريق القبض على دواليب الحكم وتفتيت الاحزاب التي كان يؤمل ان تفرز قيادات وكذلك باستنزاف المجتمع على اثر احداث التسعينات الدامية، وغيرها
نعم شعب الجزائر فقط يتحين الفرصة ليهرب من قبضة السجان والذي يدعي انه من رحم المقاومة الفرنسية وهو بذلك يكذب فقط ليشرعن “احقيته” في الاستفراد بالحكم والحجر على خيرات الجزائريين الذين دفعوا الثمن غاليا حتى يصبحوا احرارا، واذا بهم اصبحوا اقل مما كانوا فيه مع فرنسا، فمع هذه الاخيرة على الاقل كانت لهم قيمة مواطن فرنسي …
البرنامج الفرنسي اسمه c’etait écrit لمن اراد ان يفهم ان معاداة المغرب حقا سبيل الجيش الجزائري الامثل للهروب الى الامام، فقد دقت نواقيس الخطر، وان لم يجد مخرجا فان الشعب سأخذ منه الحكم، فهي مسألة أيام حاسمة
البوليساريو شأن جزائري داخلي ولا شأن للمغرب بهم.
انتهى.
المال التي قدمته العسكر لعصابة صندليستان ليس بالمجان .العسكر هدفه هو المحيط الأطلسي وحصار المغرب من الجنوب. لهذا العسكر لا ينام بسبب شره للمغرب والمغاربة وكان يضن ان اللعبة سهلة وممكن ان يربحها بمساعدة خونة مغاربة تآمروا على الوطن والمواطن.
يجب على المغرب السيطرة على ما يسمى في اجندة البوليخاريو بالأراضي المحررة لان مرتزقة البوليخاريو يواجهون ضغطا كبيرا لوقف المناوشات الوهمية على حدود مملكتنا، إذا مع وقف اطلاق النار سيكون المغرب قد حاصر المرتزقة داخل التراب الجزاءري و بالتالي اضعاف الجبهة داخليا و اقليميا و دوليا، المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها ابى من ابى و كره من كره عاش الملك و حفظ الله بلدنا من شر الأعداء و كيد الكائدين وحقد الحاقدين امين
جميع الجولات التي قام بها هذا النكرة،فاشلة سواء في افريقيا أو إسبانيا…لأن حيل دولة الكبرنات لم تعد تنطلي على أحد….والجميع فطن لمكر هذا النظام وخبثه…دولة العصابات خلقت عصابة إجرامية إسمها البوليساريو…لا علاقة لهم نهائيا بالصحراء المغربية..
عاجلا او اجلأ ستقوم الحرب بين الجزائر والبوليساريو هي هذه نتيچة الخيانة لا يبارك الله للخائنين ابدا الهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .
من الأفضل وضع سور على الجزائر و الابتعاد عن هذه الجمهورية الممتلئة بالمشاكل و الحكومة الفاسدة. نحن المغاربة يجب ان نرى الى الأمام و نكون افضل دولة إنشالله في الإقتصاد و البنية التحتية و التصعيد في التسلح و التقدم. هذا ما يجب ان نفكر فيه بالظبط. ومن يلمس اراضينا فسوف نبتلعه.
واش الجزائر معندها شغل المغرب المغرب الى متا
واش هذا الناس مبغاوش يحشمو
بكل تاكيد نرنو الى استقلال ذاتي تنتظره كامل تامزغا منذ امد طويل الا وهو تحرر الشعب الجزائري الشقيق من نير العسكر الجاثم على صدره المقهور، والمضيق على كافة شعوب المنطقة بمن فيها المواطنون الصحراويون المحتجزون في حمادة تندوف، فك الله اسرهم من جهنم الحمادة واعادهم الى المغرب وطنهم الام معززين مكرمين.
الجزائر تشتغل بآليات بالية انتهت صلاحيتها منذ سبعينيات ااقرن الماضي ….لذلك غب لا تستطيع مجاراة الاسلوب المغربي ….ولانها تفتقر الى اللياقة البدنية فقد لجأت الى العنف و التهراس كما مشكل العرجات.
يجب على الجزاىر و على أوروبا ، أن يعرفوا أن مغرب اليوم ، ليس هو بمغرب الامس ، بحيث مغرب اليوم ، بات يعطي أهمية قصوى لتنمية بلده ، و أن قضية الصحراء المغربية ؛ قد أغلقت ابوابها الحديدة ، كي لا يخترقها أي عدو من الاعداء ، وأن القضية قد إنتهت ، و الملف الذي بات السيد بوقادوس ، يحمله معه أينما حل و ارتحل ، هو ملف فارغ المضمون تفوح منه رائحة الخيانة و الغدرإن لم نقل الذل و الهوان لتنطلية على كل من يجرأ فتحه ٠ المغرب في صحرائه ، و الصحراء في مغربها و قضي الامرو إنتهى الكلام ، و كل مزايدة عليه ، فهو ظالم و الظلم ظلمات ، و الله لا يحب الظالمين خاصة و نحن على أبواب شهر عظيم عند الله و في شهر من شهور الحرمات المقدس عند الجاهلية ،و زكاه الاسلام فلا تكن من الممترين يا السيد بوقادوس ٠
شوف سبحان الله، جنرالات قتلوا 200 ألف جزائري في العشرية السوداء كيف بهدلهم ربي، أصبحوا يطوفون العالم من أجل تصريح أو موقف ضد المغرب، قال زعما زعما حق تقرير المصير و الحرية في الاختيار.
هاد السي بوقادوم راجع راجع كون داز على باريس و أخذ معه الجزائريين المرميين في مطار رواسي شارل دوغول منذ شهر. بدل العداء للشعبين المغربي و الجزائري
اسبانيا تعرف بان المغرب ربح الحكم الابتداءي و في 2022 سيتم تثبيتها في الاستءناف و 2023 سيضمن حكم النقض بعد ان اكل المحامون و اللوبيات
المهم المغرب الان ناءم على جنب الراحة و يلعب ورقة ورقة و في الاخير حبل و بونت و سيجمع الميسة و عندما تصبح استثمارات لدول كبرى سلات الفراجة
إسبانيا لم تعد مسؤولة عن الصحراء المغربية، المغرب مستقل في قراراته. إسبانيا اليوم مسؤولة عن تصفية إستعمار سبتة ومليلية والجزر المحيطة بالمغرب، كل الجزر.
التناقض! دولة وهمية في تندوف تريد تقرير مصيرها لتصفية الاستعمار الاسباني و هل اسبانيا مازالت تستعمر الصحراء?المغرب حرر الصحراء بالمسيرة الخضراء المظفرة في عهد الحسن الثاني طيب الله ثراه
لازلت أتذكر عندما كنت أشتغل في إطار الخدمة المدنبة وكان يقتطع من راتبي كإعانة لاقاليمنا الجنوبية لو يعلموا كم أنفق المغرب على صحراءه منذ إسترجاع أراضيه لاستحوا من ادعاءاتهم مدافعين عن البوليزاريو لن نسمح ولو في ذرة من رمال صحراءنا. المغربية.
الصحراء المغربية كانت ممتدة الى حدود السينيغال و تعاونتا القوتين الاستعماريتان فرنسا و اسبانيا على تقسينها بينهنا فاخذت فرنسا بلاد شنقيط موريتانيا و اخذت اسبانيا الساقية الحمراء وادي الذهب اي الاقاليم الجنوبية اليوم..عنذما كان جيش التحرير المغربي يكافح من اجل طرد المستعمرين كان منضويا تحت راياته القبائل الصحراوية في كل من بلاد شنقيط و الساقية الحمراء..بل حتى مقاومين من شمال مالي و جنوب الجزائر و غربها كانوا يتلقون التدريب و الدعم و التوجيه من قادة جيش التحرير في المغرب..مما يدل على ان سكان تلك المناطق مغاربة ينتمون للمملكة الشريفة.
بعد الاستقلال المجزء للأسف الشديد…وكانت تلك خطة المستعمرين لتفتيت المغرب و تقزيمه بعد ان كان الوحيد الذي وقف لهم الند للند في كل افريقيا…انفصلت موريتاتيا عن المغرب للأسف..و اقتطعت فرنسا الاقاليم الجنوبية الشرقية الى شمال مالي..وكذلك اقتطعت اجزاء من الشرق و غرست عدوا في ثوب الاخ الشقيق اسمه النظام الجزائري الذي اتى بكائن لقيط لا اصل له و لا فصل و دفع به لتقسيم ما تبقى من ارضه..طبعا نظام الكابرانات خادم حقير لخطة الاستعمارين بتقزيم المغرب…
الخونة…