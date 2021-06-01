فصيل "الوينرز" يحتج على التحكيم والإخراج التلفزي

احتج “وينرز”، الفصيل المساند للوداد الرياضي، على أداء الحكم الدولي عادل زورق، الذي قاد مباراة الفريق أمام الفتح الرياضي (0-0)، الأحد الماضي، لحساب الجولة الـ 21 من منافسات الدوري المغربي الاحترافي، فضلا عن انتقاده اللاذع للإخراج التلفزي لمباريات الوداد الرياضي.

وأصدر “وينرز” بلاغا شديد اللهجة، بالإضافة إلى رفعه لافتتين تحملان رسالة مباشرة إلى المعنيين، جاء في الأولى “مديرية التحكيم: واش كاين شي قانون ولا كلشي سلطة تقديرية؟”، وفي الثانية: “الرياضية: النقل على الهواء والإعادة حسب الأهواء”.

واعتبر الفصيل، في بلاغه، أن حكم المباراة أمام الفتح الرباطي “أفسد اللقاء بتصفيره المتكرر، كما تغاضى عن الإعلان عن ضربة جزاء بعدما تعمد مدافع الخصم لمس الكرة بيده من أجل تغيير مسارها والتحكم فيها”، مردفا: “ليس هذا هو الخطأ الفادح الوحيد، ففي لقطة أخرى تعمد لاعب الخصم له إنذار رفع يده عاليا لقطع مسار الكرة، والقانون واضح في هذه الحالة: إنذار ثان وطرد. لكن الحكم ونظرا لعلمه بكون اللاعب له إنذار أول، تعمد عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية التي تعني الطرد وترك لاعب الخصم يكمل المقابلة”.

وأضاف الفصيل الكروي قائلا: “إنْ كان حكم الساحة قد تعمد الخطأ، فنحن نتساءل عن جدوى الـ(فار)؟ فما دور حكم الـ(فار) ومساعده إن لم يكونا قادرين على تصويب أخطاء حكم الساحة؟ أليس هذا هو الغرض من هذه التقنية؟”.

وزاد الفصيل أن “موضوع الـ(فار) هذا يحيلنا على طرف آخر مشارك في العملية، وهو الإخراج التلفزي. إخراج إن كانت اللقطة ضد الوداد، يعيدها من جميع الزوايا فور وقوعها. وأما إن كانت لصالح الوداد، فهو ينتظر قليلا ليقدم لنا الإعادة من زاوية يصعب الحكم منها”.

وأشار “وينرز” الذي وصف في بلاغه سعيد الناصيري، رئيس النادي، بالصنم، نظرا “لصمت المكتب المسير أمام الظلم الذي يتعرض الوداد”، إلى أن المجموعة وجدت نفسها مضطرة للتحرك برفع رسالتين تلخصان ما أورده البلاغ، للتعبير عن استيائها من مديرية التحكيم والحكم الذي قاد مباراة الفريق الأخيرة، فضلا عن الإخراج التلفزي لمباريات النادي”.