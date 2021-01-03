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‫تعليقات الزوار

6
  • ملاحظ
    الأحد 3 يناير 2021 - 21:56

    ما فهمت والو…. لوكان غير خليتوه مارشي نتاع الخضر كما كان قديم احسن من هذا الزواق الخاوي…..

    5
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  • التيباري
    الأحد 3 يناير 2021 - 22:02

    اين تفعيل المسؤولية مع المحاسبة ولا كاين غير سرق وعلى الله عما سلف المشروع كلف الملايير وكان مبالغ فيه .
    الجودة صفر حسبينا الله ونعم الوكيل

    10
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  • kata
    الأحد 3 يناير 2021 - 22:09

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افينكم العدالة والتنمية ولا حادگين غير في بناء مقر جديد لحزبكم لفلوس موجودا لصالحكم اما لصال العموم تقولوا راحنا في أزمة خانقة حسبي الله ونعم الوكيل

    4
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  • pacotille
    الأحد 3 يناير 2021 - 22:10

    Si personne n’est puni pour cette mascarade c’est que c’est encouragé et ça va se répéter ici et ailleurs comme par le passé… Alors bravo les institutions de pacotille !

    1
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  • bahjawi f rabat
    الأحد 3 يناير 2021 - 22:33

    نهب اموال الشعب و التخبط في المشروع لو غي خليتوه كيفما كان حسن من هاد تخربيقة زواق بالملايير اين المحاسبة

    1
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  • مصطفى
    الأحد 3 يناير 2021 - 22:34

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
    حسبنا الله ونعم الوكيل.
    انتهى الكلام.

    2
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