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تعليقات الزوار6
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ما فهمت والو…. لوكان غير خليتوه مارشي نتاع الخضر كما كان قديم احسن من هذا الزواق الخاوي…..
اين تفعيل المسؤولية مع المحاسبة ولا كاين غير سرق وعلى الله عما سلف المشروع كلف الملايير وكان مبالغ فيه .
الجودة صفر حسبينا الله ونعم الوكيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افينكم العدالة والتنمية ولا حادگين غير في بناء مقر جديد لحزبكم لفلوس موجودا لصالحكم اما لصال العموم تقولوا راحنا في أزمة خانقة حسبي الله ونعم الوكيل
Si personne n’est puni pour cette mascarade c’est que c’est encouragé et ça va se répéter ici et ailleurs comme par le passé… Alors bravo les institutions de pacotille !
نهب اموال الشعب و التخبط في المشروع لو غي خليتوه كيفما كان حسن من هاد تخربيقة زواق بالملايير اين المحاسبة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
حسبنا الله ونعم الوكيل.
انتهى الكلام.