"فطور بلادي" يجمع مغاربة بالإمارات العربية

سيرا على عادتها كل سنة، نظمت “مجموعة مغاربة في الإمارات” عبر “فيسبوك” بدولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة “فطور بلادي- الموسم السادس”، التي تستهدف المغاربة الذين فقدوا وظائفهم أو يعانون من ظروف صعبة سواء كانوا مقيمين أو سائحين أو عالقين.

وأوضح المنظمون أن “فطور بلادي” يأتي في إطار المبادرات التي تقوم المجموعة، وفي ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” الذي تسبب للعديد من المغاربة بالخارج في مشاكل مادية ومعنوية.

وانطلقت المبادرة قبل أيام قليلة من شهر رمضان الفضيل، موجهة إلى عموم المغاربة المقيمين بالإمارات العربية المتحدة للتضامن والمساعدة، من أجل توفير كوبونات إفطار صائم التي تستهدف شريحة مهمة من الجالية، وذلك بالتنسيق مع 12 مطعما مغربيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستفاد من هذه المبادرة عدد كبير من المغاربة، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تقوم بها “مجموعة مغاربة في الإمارات” التي ستستمر حتى آخر يوم بشهر رمضان.

وقد لقيت المبادرة تجاوبا واسعا من عموم الجالية، حيث قام عدد من الأفراد باقتناء تذاكر تسهر “مجموعة مغاربة في الإمارات” على توفيرها وتسليمها إلى المطاعم المغربية المشاركة في هذه المبادرة على مستوى الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، موزعة بين أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

وعرف الموسم السادس من المبادرة التضامنية مشاركة مؤسسات مصرفية (بنك إفريقيا والبنك الشعبي وصرافة لاري) بوجبات إفطار، بالتنسيق والتعاون مع “مجموعة مغاربة في الإمارات” الفيسبوكية.

وأكد مشرف المجموعة أن “هذه السنة كانت استثنائية، حيث بينت أن المغاربة المقيمين بدولة الإمارات العربية متضامنون ومتعاونون بشكل دائم، سواء بالمساهمة أو التطوع أو غيره، من أجل تلبية احتياجات المواطنين المغاربة الذين فقدوا وظائفهم إثر هذه الأزمة، وهذا ليس بغريب على كرم وجود المغاربة”.