فعاليات بحثية تنتقد "الفوضى المعرفية" على منصات التواصل الاجتماعي

عكس أشرطة “روتيني اليومي” المثيرة للجدل، أصبح العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ينشطون في مجال “المعرفة الرقمية” الموجهة إلى الشباب المغربي، حيث يوظفون لغة عامية بسيطة تراعي المدارك الثقافية للمتتبعين الافتراضيين.
وفيما يشيد البعض بتلك الكبسولات الرقمية التي تتيح للشباب إمكانية التعرف على الأحداث التاريخية والثقافية التي تعرفها المملكة، هناك من ينتقد جودة المحتويات المتداولة من حيث الأمانة العلمية والضبط الصارم للمعارف البيداغوجية.
ويلاحظ أن العديد من “اليوتيوبرز” يعمدون إلى توظيف عناوين “مثيرة” من أجل رفع نسب المشاهدة، لا سيما ما يتعلق بالمحتويات التاريخية؛ الأمر الذي اعتبرته بعض الفعاليات البحثية بأنه “رَوْتَنَة” للمعرفة، بفعل ضعف الأدوات المنهجية لدى صانعي المحتوى الرقمي.
وفي المقابل، دخل العديد من الأساتذة الجامعيين “عالم الأنترنت”، من خلال تحويل مضامين الإصدارات الثقافية إلى أشرطة رقمية مختصرة تلخص الأفكار الكبرى للمؤلَّف؛ سعيا إلى تقريب المعرفة من القراء الأوفياء من جهة، ومواكبة التطورات التكنولوجية القائمة من جهة ثانية.
لذلك، دعت بعض الفعاليات البحثية إلى إنتاج كبسولات رقمية بمعايير مهنية وأكاديمية صارمة، حتى يكون لدى المتتبعين المغاربة إنتاجات رصينة تتضمن معطيات مدققة ومضبوطة؛ ما من شأنه الحدّ من “الفوضى المعرفية” السائدة بمنصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، قال عبد القادر مانا، الباحث الأنثروبولوجي والكاتب المغربي، إن “صناعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي لا تتطلب حصول الشخص على أي شهادات علمية، أو توفره على مؤهلات معرفية وأكاديمية معينة؛ بل يكفي أن يمتلك هاتفا نقالا لتحقيق المبتغى”.
وأضاف مانا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أغلب صناع المحتوى لا تربطهم أي علاقة بالحقل المعرفي الذي يشتغلون ضمنه؛ ما مرده إلى السهولة المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي كسرت احتكار الدولة للمجال السمعي البصري”.
وأوضح الباحث عينه أن “الشباب يقبلون على تلك الكبسولات الرقمية في ظل تراجع نسب القراءة، حيث تفضل فئات كثيرة مشاهدة شريط رقمي قصير على قراءة كتاب معين؛ وهو ما يفسر ارتفاع نسب الاتصال بالأنترنيت من طرف الجيل الحالي”.
اليوتيوب عامر بالتفاهة لحد التخمة لان اغلب اليوتيوبرز ثقافتهم محدودة وضعيفة
oui effectivement une pagaille et un ruine dans les réseau sociaux à-propos de notre pays et chaqu’un copie d’une chaine et reitere ce qui est ecrits dans cette chaine en mettant un titre attractif pour dire la même chose
moi je la considère comme une arnaque
aussi le contenu reste a désiré trop de mensonges ,des informations fausses contradictoires et non justifiés
on tout cas derb ghllaf ou safi
أظن أن مستوى المحتويات الرقمية الرائجة هي المقياس الحقيقي لمستوى تحضر المجتمع الأصلي. فيديوهات الدول المتخلفة (أو كما يقال نفاقا الدول السائرة في طريق النمو) يكون مضمونها تعبيرا صارخا للمكبوتات و الضغوط المعاشة ، أما الدول المتقدمة فتجد محتواها راقي. انظروا فرقا بسيطا بين الكاميرا الخفية في هذين المستويين، كلما كان الإنسان متحضرا تغلب عليه المرح و اللعب باحترام، أما ديالنا ماكاين غير العنف وزايدون بالغش لأن كل المساهمين يعلمون بالمقلب، قمة التفاهة.
المشكل هو أن هؤلاء الذين يعتلون المنصات على المواقع الاجتماعية ويحاضروا في الناس هم أيضا يحتاجون لمن يحاضر فيهم، لأن مستواهم العلمي وزادهم المعرفي يكاد يوازي الصفر،و ولا يؤهلهم لفتح قنوات أو صفحات على الفايسبوك التي يشيعون ويكرسون منها الرداءة والبؤس لفكري، فقط يتمتعون بجرأة زائدة و(سنطيحة) تجعلهم لا يخجلون من التفاهات والخزعبلات التي ينشرونها،
مما يزيد الطين بلة ولا يساهم في رفع المستوى المعرفي الجمعي للمغاربة بل يجره الى الحضيض الأسفل هو أن لهؤلاء متتبعين بمئات الألوف.
والكارثة العظمى هو أن تأثيرهم على العقول أكبر وأعظم من تأثير المعلم والأستاذ والأب والأم وقيم المجتمع عموما.
وقد بدأنا نلاحظ مدى رداءة وتأثير مضامين فكر”خريجي” قنوات اليويتوب وصفحات الفايسبوك على الفكر الجمعي المغربي، وتخريبه جار على قدم وساق، ولا ندري كيف سيكون المجتمع بعد جيل أو جيلين.
كل من هب دب أصبح ثحفيا،طبيبا،مثقفا،صيدليا،طباخا،محللا،سياسيا…يجب وضع حد لهذه التفاهة وهؤلاء المتطفلين الذين يبحتون عن الشهرة والمال،عليهم أن يعودوا إلى الأقسام الدراسية ليتعلموا ما معنى التواصل
الأساتذة الجامعيين ….
هناك مشكلة حقيقية لأن الإصلاح اليوم يجب ان يبتدا من الجامعة،
فالمغرب مليء باصحاب الدكتوراه لكن الممارسة تبين ان عددهم محدود.
فليس هناك أستاذ جامعي حقيقي له الوقت لربط كرافطا او امضاء ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يجب ان نكون نزهاء ونصرخ ونتساءل كم لدينا من اصحاب دكتوراه حقيقيين.
الدين سعوا لاقبار التعليم مند نهاية الخمسينات وصلوا الى مسعاهم .هنيئا لهم اليوم بهدا الانجاز.لقد اكتشفت هده القناعة من الاعداد الاولى لسلسلة مواقف للجابري.حيث حكى بتفصيل كيف وضبت الامور.لقد عاشت البلاد بسلام في واقع ارجئت فيه او ابعدت فيه بصفة نهائية فكرة تعميم التعليم والحرس على المتعليمن لكي يستمروا فيه لابعد حد .وها نحن نجني ما زرعناه لتبقى الاقلية وبعض المجتهدين الدين تميزوا هم الدين يصلون الى مبتغاهم.والاغلبية تعوض هدا الصد البنيوي بالانترنيت وغيرها من الوسائل
موضوع جدير بالاهتمام …
مايثير الدهشة هو أن عدد المتتبعين ،المعجبين أو المشاهدين للمحتويات التافهة يصل إلى أرقام خيالية والعكس صحيح !
خلاصة القول ،إذا أردنا أن نقيس المستوى المعرفي لأي مجتمع ،فيكفي أن نبحث في شكل المحتويات التي تلقى إقبالا كبيرا .
لكن على الأقل أضحت المعرفة متاحة للجميع (دمقرطة المعرفة)، و لم تعد حكرا على النخبة. مثلا، في التاريخ أصبحت المصادر متنوعة و بدأ تلاشي التلاعب ب”الرعية “ من خلال سيناريو تاريخي مخزني رسمي.
رداءة المحتوى هنا وهناك، سواء في مواقع التواصل، أو في المواقع الرسمية… الكل لا يبحث إلا عن مصلحته ويخدم أجنداته ، الكل يتعامل مع المتصفحين وكأنهم أطفال سدج ، وهذا لن يخدم البلاد ولا أجيال المستقبل…أقول لكل من يملك سلاح الأنترنت والإعلام ، اتق الله في إخوانك وتذكر أنك راحل عن هذا الكوكب ومسؤول عن كل ما نشرته حتى لو كانت نيتك حسنة. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت.
مها كان الحال فإن الناس بدأو تدريجيا يعرفون كيف يستفيدون من الانترنيت واشبكات الاجتماعية وعدم الإكتراث بالمحتويات التافهة
يبقى فقط الدور على الوالدين والمدرسة والتلفزة في توعية اليافعين (المراهقين) ليعرفوا كيف يأخدون الصالح ويتركون الطالح
الأنترينيت والوسائط الاجتماعية معطى هذا العصر في كل الدنيا ويبقى الحل هو إنماء واكتساب الوعي والقدرة على الاستفادة منه , ولم يعد ممكنا مثلا منع الابناء من امتلاك واستعمال الهاتف بل يتوجب تمكينه من الهاتف وتوعيته مع ضبط وترشيد استعماله
نعم اليوتوب فيه محتويات تافهة ولكن في نفس الوقت توجد محتويات جيدة
باختصار المثقف الحقيقي يبحث او يشاهد المحتويات الجيدة واشباه المثقفين يشاهدون الفيديوهات ذات الطابع الايديولوجي والديماغوجي السلبي
اما التفاهة فيشاهدها من لا مستوى له بتاتا وعامة الناس الذين يهم فقط الضحك والتسلية
التي تتناسب وميولاتهم.
والله شوهة…
البعض وهم اكثرية اعطاو صورة قبيحة و مخجلة على المغرب في اليوتوب..العالم يضحك علينا…تفوووو…غير السب والقدح والنصب والسعاية باولادهم وهم اطفال او مرضى وها لي كيدير كسكسو في اواني وسخة وفوق التراب وامام الازبال… والجهل والحفا والتخلف والعفن في البيوت…فضحتونا ..فين القضاء من هاد المصيبة . وفين ادارة الضرائب من لي كيشدو الملايين في لشهر وفين وفين…نقول بصوت عالي…لابد وضع حد قانني لهاد العار الي يقومون به بعض الجهلة والمتسولين لكسب المال ولو على حساب اطفالهم شرفهم…مصيبة