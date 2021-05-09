فعاليات تواصل التوقيع على لائحة للتضامن مع ناشيد

تواصل عدد من الفعاليات الحقوقية والثقافية والجمعوية التوقيع ضمن لائحة أعدتها “لجنة التضامن مع سعيد ناشيد”.

وأفادت اللجنة بأن اللائحة مازالت مفتوحة، وبأنها مازالت تتوصل بالتوقيعات، التي تقوم بتحيينها كل يوم سبت.

وهذه لائحة الموقعين إلى حدود يوم الجمعة 7 ماي:

• أسماء الوديع الآسفي – محامية وفاعلة جمعوية.

• أحمد عصيد – كاتب وناشط حقوقي.

• المعانيد الشرقي – أستاذ مادة الفلسفة، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة.

• التجانية فرتات – ناشطة حقوقية.

• الحسن إدكروم – كاتب صحفي.

• توفيق السميدة – فاعل مدني.

• حسن آيت الجيد – مؤسسة بنعيسى أيت الجيد للحياة ومناهضة العنف.

• رشيد أيلال – رئيس الفدرالية الوطنية المغربية للفنون والآداب.

• رشيد كديرة – مركز الجنوب للدراسات والأبحاث.

• صلاح الوديع – رئيس حركة ضمير.

• عادل تشيكيطو – رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

• عبد الكريم غيلان – عضو حركة ضمير.

• عزيز أرقراق – فاعل حقوقي.

• عبد الحي الملاخ – فنان –رئيس مؤسسة ملاخ للتربية والفنون البصرية.

• محمد أشيبان – محام وفاعل حقوقي.

• محمد الهيني – محام وفاعل حقوقي.

• محمد عماري – ناشط جمعوي وحقوقي.

• نجيب البرجي – عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

• رشيدة رقي – أستاذة جامعية.

• بوبكر لاركو – رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

• نزهة الصقلي – رئيسة جمعية أوال حريات.

• أحمد جاريد – أمين سر اتحاد التشكيليين العرب.

• محمد سعيد السعدي – اقتصادي ووزير سابق.

• أحمد نشاطي – كاتب وإعلامي.

• عبد السلام مرون – كاتب وفاعل جمعوي.

• نور الدين سعودي – ناشط جمعوي وحقوقي.

• فوزية العسولي – الرئيسة الشرفية المؤسسة لفدرالية رابطة حقوق النساء.

• أمينة الصيباري – شاعرة.

• محمد البشير الزناكي – صحفي.

• نجاة بوعبدلاوي – ناشطة مدنية وإعلامية.

• احميدة السليماني -فاعل سياسي وحقوقي.

• الحبيب حاجي – رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.

• كنزة القاسمي – أستاذة علم الاجتماع.

• روبير الفارس – كاتب مصري.

• فاطمة ابدار- أستاذة فلسفة وعضو جمعية مدرسي الفلسفة.

• هاشم العلوي سلسولي- أستاذ خبير الموارد البشرية والعلاقات الاجتماعية.

• الحبيب الزغبي – ناشر وشاعر وأستاذ الفلسفة ورئيس النقابة الوطنية للمكتبيين وموردي ومصدر الكتاب بالجمهورية التونسية.

• سمير عبلة- مفتش تربوي لمادة الفلسفة وعضو المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت.

• عبد المجيد الوادي- أستاذ جامعي بجامعة ابن طفيل القنيطرة.

• عبد اللطيف مشبال- محام بهيئة الدار البيضاء.

• اليرتاوي المصطفى- أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة.

• نزهة جسوس – أستاذة جامعية ناشطة في حقوق النساء والأخلاقيات.

• موليم العروسي -كاتب وفيلسوف.

• حسن شرو – محام بهيئة فاس.

• الهادي عزوز – أستاذ فلسفة.

• فؤاد الجعايدي- صحافي مدير جريدة.

• عبد الطيف اللعبي – شاعر وكاتب

• عبد الله مهلال-محام وحقوقي.