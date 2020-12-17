فعاليات موريتانية تدعو رئيس البلاد إلى سحب الاعتراف بالبوليساريو

عقب الاتفاق السياسي بين واشنطن والرباط، الضامِن للسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية الجنوبية، باتت موريتانيا أكثر اقتناعاً بصوابية موقف المملكة بخصوص النزاع، حيث بدأ الرأي العام في “بلاد شنقيط” يطالب بالابتعاد عن “الحياد السلبي” الذي عطّل طيّ صفحة الصراع المغربي- الجزائري.
وأعربت مجموعة من الفعاليات الموريتانية عن مواقف متقدمة بشأن الموضوع، حيث قال الكاتب الموريتاني الشيخ ولد السالك، في منشور له على منصة “تويتر”: “بعد اعتراف أمريكا والإمارات والبحرين والأردن بمغربية الصحراء، ألم يحن الوقت لعدول بلدي موريتانيا عن حياد سلبي نحن أكبر المتضررين منه؟”، وزاد: “مصلحة موريتانيا في تجسيد الحياد الإيجابي الذي وعد به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يبدأ حتمًا بسحب اعترافنا بانفصاليي البوليساريو”.
من جهته، علّق الكاتب الصحافي الموريتاني المصطفى محمد محمود على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، من خلال “تدوينة” له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالقول: “أفتخر وأعتز وأشيد بالاعتراف الأمريكي الصريح بالسيادة المغربية على صحرائه”، ثم مضى مستطردا: “أعتبره مكسبًا تاريخيا ينضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
فيما تحدث الباحث الموريتاني محمد أفو عن الحدث بإيراده أنه “لا تكاد تجد دولة في العالم سحبت اعترافها بدولة أخرى؛ لكن أكثر من خمسين دولة سحبت اعترافها بالبوليساريو”، مستدركا: “حاول أن تتعرف على الأسباب، وستدرك حجم الكابوس الجاثم على حدودنا الشمالية”.
وقال الكاتب الموريتاني، في منشور ثانٍ على مواقع التواصل الاجتماعي: “نشأت وتربت أجيال الجبهة على القاعدة الراسخة والثابتة والعتيدة هي “احتقر كل ما هو موريتاني”؛ حتى لو كان اعترافا بك، وأنت الذي لا أثر لك في الوجود، وحتى لو دفع ثمنه كارثيا”، مردفا: “لهذه الأسباب ولأسباب موضوعية كثيرة أخرى، أقول: اسحبوا الاعتراف”.
فيما أكد سيدي محمد ولد محم، الوزير الموريتاني الأسبق، أنه قد حان الوقت لمراجعة الموقف الموريتاني بخصوص نزاع الصحراء المغربية بعد الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة، موردا: “تكريسا لحيادنا، وإضفاء لمزيد من الإيجابية عليه، بحيث لا نظل متفرجين في وضع يتقدم فيه الآخرون خطوات؛ بينما نراوح نحن نفس المكان ونفس الموقف، فإن على حكومات المنطقة وشعوبها، وأطراف النزاع في الصحراء، أن تقرأ التطورات الأخيرة في مواقف القوى الدولية والإقليمية من النزاع قراءة إيجابية ودقيقة”.
ومضى المسؤول عينه في منشور له على “فيسبوك” شارحا: “يجب أن تدرك أن الحلول الجذرية لم تعد ممكنة بالمطلق. وبالتالي، فعلينا مراجعة مواقفنا بكل شجاعة، وإبداء أكبر قدر من المرونة في التعاطي مع الأوضاع الجديدة بالسعي وبشكل جاد إلى الحلُول العَملية المُتاحة، بدل الدخول بالمنطقة في أتون صراع مسلح هي في غنى عنه، واستثمار هذه التطورات باتجاه مزيد من التقارب والواقعية في التعاطي بين أطراف النزاع، مدركين أن هذا المشكل مهما طال أمده؛ فهو في الأخير بين أشقاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهو ما تتراجع معه مفاهيم ومفردات راديكالية عديدة بغية التوصل إلى حل عملي يحقق التنمية والاستقرار بالمنطقة، ويذلل الصعاب أمام اندماج حقيقي بين دولها حيث تتجسد أحلام شعوبنا وحيث معقِد آمالها”.
فتح قنصلية موريتانية بالجنوب سوف يكون بمثابة اسدال الستار على مسرحية البوليساريو.
انتظر ذالك اليوم .
ان حدث ذالك ،كل من يبدي اعجابه بهاذا التعليق مدعوا للزردة .
موريطانيا دولة جد صغيرة يستطيع المغرب اجتياحها في 2 ساعتان . موريطانيا ليس لها أي شيء حتى مياه الصرف . و أنتم تعطونها أكثر مما تستحق
وزيرة الخارجية الاسبانية تصرح بأنها طلبت من ادارة بايدن العدول عن قرار الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء!!!!
حان الوقت لمراجعة علاقاتنا معها
اسبانيا انفضحت
اسبانيا تريد مغرب ضعيف لا يستطيع حسم حتى وحدته الترابية
موريتانيا مثل المشرك الذي يعرف أن الإسلام دين حق ومش قادر ينطق الشهادة. لهذا أقول لإخواننا في الجنوب من اليوم لا خوف من جنرالات الكفر
سحب موريطانيا الشقيقة الاعتراف بجبهة البوليزاريو هي فقط مسألة وقت … فشعبها مثقف و قيادتها الحالية حكيمة … و مصالحها العظمى و الاستراتيجية في المنطقة برمتها مع المغرب .
لماذا لا يفكر المسؤولون الموريطانييون في مصلحتهم ايهم انفع اليهم المغرب ام البوليزاريو ماذا يستفيدون من كل جانب.
Vive le Maroc et vive la première puissance mondiale et que les autres cherchent maintenant où est leurs intérêts, est-ce dans celui qui veut développer la région ou dans celui qui bloque ce développement.
حبذا لو طالبوه بالعودة و الإتحاد مع المغرب كفدرالية شنفيط حتى نشكل قوة بحرية و سياحية و عسكرية كبرى متكاملة سياسيا و جغرفيا بدون حساسية
اي دولة اسلامية ترغب في تحرير فلسطين لن تحتاج للمرور عبر الاجواء او الأراضي او المياه المغربية.اذن فلا أحد يحق له أن يملي على الدولة المغربية ما تفعله.لو كان المغرب على طريق فلسطين و اتفاقه مع إسرائيل كان سيعرقل جحافل الجنود الإسلامية الأشاوس كان من الممكن تفهم انزعاجهم. المغرب لن يلدغ من الجحر مرتين و اقترب موعد استرجاع كافة الحدود التاريخية لوطننا.
بعض الاغبياء ما زالوا يظنون بان الرءيس المقبل لامريكا سيلغي قرار ترامب فهل بايدن سيعارض مصالح اسراءيل فادا كانت موريطانيا تنتظر موقف بايدن فحينها سنعرف بانها منافقة
حسب رايي الشخصي فحتى و ان كانت قاعدة عسكرية بالجنوب المغربي فلن تستهدف الجزاءر بل لكي تحمي امريكا استثماراتها التي ستكون بالملايير اما عن قاعدة عسكرية روسية بالجزاءر فمادا ستستثمر و هي مختصة في بيع الاسلحة و الغاز لا غير اما الصين فعندها الاستعمار الاقتصادي اما من يراهن على حرب بين الدول العظمى فهو يحلم فبالعكس فلو ظهرت قوة اخرى تستقوي عليهم سيتحالفون ضدها كما وقع مع المانيا في الحرب العالمية
دبا ظهرت المعنى
من يرى مصالحه مع المغرب فعليه ان يقول كلمتان
الصحراء مغربية
و مرحبا به
اما من يرى العكس فعليه بالجزاريو دولتان في واحدة
للدين يعتبرون القاعدة الامريكية احتلال فهل هدا ينطبق على المغرب وحد فالعديد من الدول بما فيها المتقدمة فيها قواعد امريكية حتى هو احتلال لالمانيا و قطر و تركيا و غيرها
يعود اعتراف موريطانيا الخاطىء بالجمهورية الصحراوية الوهمية الى رغبتها في وجود كيان يحول بينها و بين مطالبة المملكة المغربية بسيادتها على كل اراضيها الى نهر السينغال.. و هو اعتراف المضطر لا اعتراف المقتنع.. ورغم ان ولد داده اختار الاستقلال بتشجيع من اطراف استعمارية فرنسية.. فان نخبة مويطانية كبيرة مازالت تعتبر المغرب امتدادها الطبيعي و لا تحس فيه بالغربة و ناضلت من اجل ان تكون موريتان جزءا من المغرب.. لكن هناك من طالب بواد الذهب.. وقد فطن الاستعمار الاسباني لتخوف النظام الموريتاني الجديد من الهيمنة المغربية فاقترح ادارة مشتركة للصحراء الغربية المغربية ظانا منه ان المغرب سيرفض و بذلك تتحقق مؤامرة فرانكو و بومدين.. فهذا الاخير كان يريد بقاء اسبانيا اطول مدة ممكنة ليتمكن من تقوية البوليساريو.. لكن الحسن الثاني فطن للامر و قبل الادارة المشتركة للاقليم فقط ليسرع من خروج المستعمر الاسباني.. و لم يكن ذلك تقاسما للسيادة.. بعدها اضطرت موريطانيا للانسحاب من وادي الذهب تحت وحشية هجومات البوليساريو المدعوم من الجزاءر.. و عليها اليوم ان تتصور كيف سيكون حالها لو لم يكن المغرب يحمي ظهرها..
الشقيقة موريتانيا في موقف لا تحسد عليه لانه في حال سحبها الاعتراف بالجمهورية الوهمية فان فان شنقريحة و أصدقاءه سيقومون بمعاقبة موريتانيا بجميع الاساليب و خاصة إرسال المرتزقة من ارهابي البوليزاريو الى مناجم الحديد في زويرات لتخريبها و قطع الطرق و اختطاف الموريتانيين……اللهم ازل عنا هدا الورم الخبيت اي جنرالات الجزاير
بالاختصار المفيذ ، حان الوقت لموريتانيا لتسحب اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية الوهمية .. كانت موريتانيا تخشى مرتزقة البوليزاريو والجزاءر للهجوم على أراضيها… تغيرت الأوضاع الان.. ستحل القوات الأمريكية والقوات المسلحة الملكية بصفة دائمة في الصحراء المغربية.. لا خوف من قطاع الطرق مرتزقة البوليزاريو وبعض أفراد القوات العسكرية الجزاءرية .. موريتانيا لا يحق لها أن تكيل بمكيالين .. اما مع سحب الاعتراف ، والانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الجديدة التي ستنشا في الصحراء المغربية.. واما البقاء مع عساكر الجزاءر الحكام… كمغاربة لا نتدخل في شؤون الدول …نريد الوضوح واتخاذ القرار المناسب لموريتانيا …وبه وجب الإعلام والسلام…
سلام: الى شي وحد عرض عليك تمرة اوجمرة اشتختار منهم .طبعا ايدك غدي تمشي لتمرة ام الجمرة مهما طالة غدي اوتلي رماد . راه موريطانيا غدي تكون هى قناة السويس بين اوروبا وافريقيا .راه عيل القنصلية العامة نتع الدول في العيون والداخلة المودن المغربي بحال الى ندرو في مدون موريطانيا راه الشعب المغربي والشعب الموريطاني خوت اومتراضعين من حليب واحد . راه جايكوم الخير انشاء الله بزيارة الملك محمد الساديس الى بلاديه الثانية .عاش الشعب المغربي والشعب الموريطاني