فعالية التلقيح والحد من انتشار الفيروس

على الرغم من التدابير الصحية المعمول بها في المغرب في مواجهة وباء كوفيد-19، كان ولا بد من وضع استراتيجيات إضافية للتصدي للجائحة، بناء عليه اعتمد المغرب استراتيجية التلقيح للتصدي للجائحة، حيث كان سباقا في اتخاذ القرار، والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس كانت واضحة وسريعة حيث وقعت المملكة على اتفاقية لشراء اللقاحات وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا اللقاحات والمشاركة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لتطوير اللقاح. وبهذا أصبح المغرب من بين الدول التي وضعت بصفة استباقية، استراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كتدخل قوي في مجال الصحة العامة، “لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع بأمان” (رئيس مساعدات الأمم المتحدة بشأن الفيروس التاجي).

إن هدفنا من التحليل المتقدم للبيانات، هو توفير طرق تقدير أفضل يمكن أن تساعد لجنة اليقظة والمؤسسات بالمغرب على الاستعداد في إدارة انتشار الوباء وإدارة الحشود أثناء هذه الأزمة، وأيضا لمساعدة المواطن العادي في فهم ما هو علمي، ونحن في فترة البناء والحفاظ على الوطن. ونتيجة لذلك، أخذت انطلاقا من مما يمليه علي ضميري بمسؤوليتي الاجتماعية تجاه وطني، لإعداد بحث علمي حول فعالية التلقيح وكيف حد من سرعة انتشار الفيروس التاجي وبالتالي السيطرة على الانتشار، وسوف نحاول فهم مدى فعالية التلقيح، وهل يجب تسريع عملية التلقيح، وكم من يوم سنحتاج لتطعيم 80 بالمائة من السكان، لتوفير المناعة الجماعية؟ هل يجب الرفع من سرعة عملية التلقيح؟ وهذا ما سنجيب عنه بالتحليل.

فعالية التلقيح وعلاقته بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا؟

قمنا بتجميع معطيات من الموقع العالمي https://www.kaggle.com/gpreda/covid-world-vaccination-progress، الذي يتوفر على معطيات تهم تتبع عمليات التلقيح بجميع دول العالم ومن بينها المغرب، نجد هذا الأخير بدأ عملية التلقيح بتاريخ 30/01/2021، ووصل عدد الملقحين إلى غاية تاريخ 31/03/2021 ما يقارب 7994600 شخص، أي بنسبة 21.66 بالمائة من عدد السكان، وللإجابة عن السؤال قمنا بتحديد معادلة التلقيح، ومعادلة انتشار الفيروس قبل بداية عملية التلقيح ومعادلة الانتشار بعد بداية عملية التلقيح إلى غاية تاريخ 31/03/2021 الرسوم البيانية (رقم +02+0301):

رسم بياني رقم 01: معادلة التلقيح بالمغرب

رسم بياني رقم 02: معادلة الانتشار قبل التلقيح

رسم بياني رقم 03: معادلة الانتشار بعد التلقيح

الخلاصة:

قبل بداية عملية التلقيح كان يصل متوسط عدد الإصابات بالبلاد إلى ما يقارب 1058 إصابة في اليوم، لكن بعد بداية عملية التلقيح أصبح متوسط عدد الإصابات يصل إلى ما يقارب 435 إصابة أي ان التلقيح حد من سرعة انتشار الفيروس بنسبة 41.18 بالمائة. وهنا نضع احتمال ماذا لو رفعنا من سرعة عملية التلقيح؟ أي أن فرضية السيطرة على انتشار الفيروس بواسطة اعتماد استراتيجية التلقيح تبقى صحيحة.

هل يجب الرفع من سرعة عملية التلقيح؟

في هذا الجزء سنجيب عما يلي: هل يجب تسريع عملية التلقيح؟ وكم من يوم سنحتاج لتطعيم 80 بالمائة من السكان، لتوفير المناعة الجماعية؟

رسم بياني رقم 04: تطور عملية التلقيح (%)

الخلاصة:

عن طريق تقنية محاكاة Monte Carlo، وبناء على البيانات المتوفرة لدينا حول نسبة السكان الملقح من تاريخ 30/01/2021 إلى تاريخ 31/03/2021، ووضع الهدف المراد الوصول اليه هو 80 بالمائة من السكان (بناء على التقارير الرسمية لوزارة الصحة بالمغرب والتي أكدت في استراتيجية التلقيح أنه للسيطرة على انتشار الفيروس يجب أن تصل نسبة تطعيم السكان إلى 80 بالمائة وبالتالي الوصول إلى المناعة الجماعية).

فقد أعطت نتائج التحليل أنه بهذه الظروف سنصل إلى المناعة الجماعية في 150 يوما أي ما يعادل 5 أشهر ابتداء من 31/03/2021.

خلاصات عامة:

– إن فعالية استراتيجية التلقيح المعتمدة بالمغرب قد ساهمت في الحد من سرعة انتشار الفيروس التاجي وذلك بنسبة 41.17 بالمائة.

– للحصول على المناعة الجماعية (تطعيم 80 بالمائة من السكان)، نحتاج إلى 05 أشهر ابتداء من 31/03/2021.

التوصيات:

– يجب الرفع من سرعة التلقيح وذلك بإضافة مراكز جديدة، وتجنيد المزيد من الأطقم الطبية، للوصول إلى المناعة الجماعية في أقل من 05 أشهر.

– على المواطن أن يلتزم باتخاذ التدابير الصحية المعمول بها إ

لى حين انتهاء هذا الوباء.