فعالية اللقاحين الصيني والبريطاني تستبق استعدادات الأطباء المغاربة

لم يعد تفصل المغرب عن عملية التطعيم الوطنية ضد وباء “كورونا” سوى أيام قليلة، وفقا لما تنقله أوساط رسمية؛ بينما سيتم استخدام لقاح “سينوفارم” الصيني ولقاح “أسترازينيكا” البريطاني في هذه العملية في وقت تصر فيه وزارة الصحة على أنها لم تتوصل، إلى حدود اليوم، بأي لقاح من اللقاحين المذكورين.
وبعدما انتشرت ”أخبار” غير رسمية حول بدء عملية التّطعيم خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر المنصرم، يبدو أن السّلطات تتريّث في عملية الإعلان الرّسمي عن موعد انطلاق توزيع اللقّاحات على المغاربة؛ بحيث لم تصدر أيّ جهة حكومية أو صحية موعدا محددا لبدء “التطعيم” ضد فيروس “كورونا”.
ومعلوم أن التلقيح سيهم في البداية أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية؛ بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
ولا يعرف سبب اختيار لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني من لدن المغرب، بينما يؤكد البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح، فعالية اللقاحين سالفي الذكر المزمع استعمالهما في المغرب.
ويشير مبارك أضرضور، الطبيب العام بالمستشفى الجهوي كلميم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح وجدت بأن هذين اللقاحين يتمتعان بفعالية أكبر؛ وهو ما دفع السّلطات إلى اعتمادهما بشكل رسمي”، موردا أن “الأطباء المغاربة منخرطون في هذه الحملة بشكل تطوعي وفعلي من أجل صد “كورونا””.
وقال الطبيب المغربي بأن “الجسم الطبي ينتظر تاريخ بدء عملية التطعيم ضد كورونا”، مبرزا أن “الأطباء مستعدون لإنجاح عملية التلقيح التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة”.
وتقود الحكومة المغربية، بمعية وزارة الصحة، حملات تواصلية “مكثفة” لإقناع المغاربة بجدوى اللقاح الصيني وفعاليته من أجل الحد من انتشار فيروس “كورونا”؛ بينما يصر مواطنون كثر على التشكيك في مصداقية الخطاب الرسمي، إذ ينظرون إلى عملية التطعيم برمتها بنوع من الريبة.
وتعمل الحكومة جاهدة من أجل طمأنة الرأي العام المغربي بخصوص حملة التلقيح، بعد انتشار خطابات التشكيك خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن اللقاح “بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين”، داعية إلى “التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر”.
الفضل كله يرجع لطبيب أمراض النساء في اختيار اللقاح المناسب لفيروس كورونا
عندنا اختصاصيين في أمراض الأنف والحنجرة وحساسية الجلد ممكن هم أيضا أن يساعدوا علي اختيار لقاح كوفيد19
جربوها فالحكومة والبرلمانيين والعمال …..ديك الساعة مرحبا
افشل حكومة، مرضتونا، الكلام لكلام لهضرة، وقلة الفعل، وزبر القحة فاشل
استرازينيكا البريطاني للمسؤولين
واللقاح الصيني لناس المقهورين
وما دخل الاطباء في هذه العملية وكانهم هم من سيلقحون الناس؟الممرضون هم من ستكفل بالعملية وداءما الاطباء في الواجهة والتصاور والناس اللي داربة تمارة مرجعينهم اللور
السؤال المهم و الرئيسي هو من سيلقح باللقاح البريطاني و من سيتم تلقيحه باللقاح الصيني.
بالنسبة لي لن القح الا باللقاح البريطاني وليس باللقاح الصيني.
امتى يبداو لقاح حنا ماعندنا اي شك فيه مدام ملكنا الغالي لي اختار لينا لقاح حنا عندنا ثقة في سيدنا فقط
راه عينا بالوعود الي ما ليها معنى ياك قلتو في آخر ديسمبر حنا الفقراء لي واصلت فينا لعظم راه تشردنا الله يعفو علينا من هاد الوباء ويرفع علينا البلا ويرحمنا برحمته الواسعه اما الحكومة راه مابفات خلاتنا نصدقو ولا كلمة منها لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم