"فعينيك كنشوف بلادي" .. هشكار يقيس أشواق إسرائيليين إلى المملكة‬

في مسار مقاربته لحميميات اليهود المغاربة المقيمين بإسرائيل، يقدّم المخرج المغربي كمال هشكار فيلما وثائقيا جديدا؛ فبعد “تنغير جيروزاليم”، من المرتقب أن يكون المغاربة عموما على موعد مع الفيلم الوثائقي الثاني لهشكار بعنوان “فعينيك كنشوف بلادي”.
الفيلم الجديد، الذي اشتغل عليه هشكار لمدة 7 سنوات، يتناول زاوية مغايرة لفيلمه الأول؛ فقد انتقل من الماضي صوب الحاضر، وركز على رؤية وارتباط الشباب المزدادين بإسرائيل بوطن آبائهم المغرب، عقب موجات الهجرة المعروفة.
ويركز هشكار، الذي التقته جريدة هسبريس، على مساريّ كل من الفنانين ناطع القايم وأميت حي كوهن، وهما إسرائيليان من أصول مغربية، يحاولان الحصول على تأشيرة لزيارة وطنهما الأم، الذي يسكنهما على الدوام، في تجسيد للهوية المتعددة.
ويقول هشكار إن الهويات المتعددة للشباب هي صلب العمل الفني؛ فالفنانان هما يهوديان إسرائيليان وكذلك مغربيان، يشارفان 40 سنة، لكنهما يتحدثان الدارجة بطلاقة، منفتحين على العالم، وخصوصا مسقط رأس والديهما تنغير وتيزكي.
وأضاف المخرج المغربي أن الفيلم مدته 57 دقيقة، وصور في كل من تنغير وتيزكي والدار البيضاء وطنجة والصويرة وجيروزاليم، وكان أول عرض له بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش سنة 2019، وبعدها في مهرجان طنجة ونال الجائزة الوطنية.
ولم تقتصر جولة الفيلم فقط على المغرب، بل شارك في مهرجانات بكندا وجنوب إفريقيا وإسرائيل وفرنسا وسويسرا وبلجيكا. ومن المرتقب أن يكون “فعينيك كنشوف بلادي” أقرب إلى الجمهور المغربي، من خلال إطلالة على شاشة القناة الثانية 2M.
ويبدي هشكار رغبته في أن يصل الفيلم الوثائقي إلى عموم المواطنين، وليست فقط النخب الباحثة، معتبرا أن الكثير من اليهود المغاربة المقيمين بإسرائيل تتقاذفهم الأشواق إلى الوطن، وهذا يعني الشباب أيضا، وليس فقط من ولدوا في المملكة.
العاطفة هي مسار اليهود، طلع تاكل الكرموس ، انزل شكون لي قالها لك..ذهبوا لاسرائيل بمحض أرادتهم والان يعبرون عن تشبثهم بتينغير دون التنازل عن لإسرائيل ..!..
شاهدت أمس وثائقي تنغير جيروزاليم و تأثرت كثيرا بتشبت المغاربة الإسرائيليين و خصوصا ذوي الأصول الأمازيغية بمغربيتهم.
صافي حتا القدس وليتو كتسميوها جيروزاليم……. شالوم عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان مبدل الاحوال متى كانت إمارة المؤمنين بيت للصهاينة قاتلي الأبرياء في فلسطين المحتلة
الا يحرك فيكم هدم بيوت الفلسطينيين ساكنا؟؟؟
شوقهم بالدرجة الأولى مادي. فهم يعدون مند زمان لائحة بممتلكاتهم التي تركوها هنا عندما هاجروا لفلسطين المحتلة..
برغم أنني أرحب بكل انسان يزور المغرب بغض النظر عن نيته ودينه وعرقه وخاصة اليهود المغاربة الذين عاشوا معنا قرون طويلة الشيء الذي لا أفهم لماذا تطبيل ليل نهار للحدث وتصويره للناس كأنه ذخول للجنة وأن مشاكل المزمنه من فقر وبطالة ستحل بعصا السحرية ارجوكم لا تبالغوا كتير ولا تخلقوا الأمل لدى الناس
كل مواطن له جذور مغربية بغض النظر عن ديانته وله ما يثبت ذلك فله الحق في الإتصال بأي قنصلية أو سفارة للحصول على جوازه المغربي وزيارة أو الإقامة في وطنه المغرب معززا مكرما.
عاش اليهود في المجتمع المغربي آلاف السنين مندمجين في المجتمع المغربي المسالم التنوع ، وقد أعطوا للمغرب وللمجتمع المغربي الكثير في كل المجالات ، ولم يشهد التاريخ أن أصدرت منهم نزعة من النزعات العنصرية ولا الدينية ولا الإنفصالية ، ناضلوا من أجل مصالح المغرب وما زالوا يدافعون عن مصالح المغرب ، وفي الأندلس كانوا دوما إلى جانب المغاربة الشيئ الذي أدى بهم إلى الطرد والتعذيب من طرف الملوك المسيحيون الكاثوليك …
هذا النفاق . إن كنت تعتبر نفسك مغربيا يهوديا . آش داك لفلسطين ؟؟؟ أنت اذن صهيوني . فالصهاينة يعتبرون اليهودية عرق و ليس بدين . و زايدون كانو داخلين خارجين للمغرب . الرحلات لم تكن مباشرة هادا ماكان . و لا ننسى فضاءح الاسراءليين بجوازات سفر مغربية مزورة . هاد لافير سكتو عليها . فيها إن .
قاليك المغرب بلاد اجدادي . إيوا ݣلس فيه علاش غادي لفلسطين تقتل و تجري علا مالين الأرض ؟؟؟
شيء جميل ان نسمع شلوم بدل bonjour
ونحن نرحب باخواننا اليهود المغاربة وأبنائهم واحفادهم في وطنهم المغرب… ولي ما عجبو حال يخوي…
اليهود المغاربة لم يخونوا وطنهم يوما وكانوا دائما في َمقدمة المدافعين عنه….انتهى الكلام…
الله الوطن الملك…
حتى حد ما جرا عليهم من المغرب ولا مشاو يديرو المجازر في صبرا و شاتيلا و دير ياسين وغزة.
اليهود شيء والصهيونية الاستعمارية شيء اخر .
الارض مازالت محتلة قرارات الامم المتحدة باعتبار اراضي 67 محتلة لم تطبق بعد والقدس مازالت محتلة والامارات تمول الصحف العربية لتجميل وجه الاحتلال باسم اليهود وبعض اليهود انفسهم ضد قيام اسرلءيل .