"فعينيك كنشوف بلادي" .. هشكار يقيس أشواق إسرائيليين إلى المملكة‬

في مسار مقاربته لحميميات اليهود المغاربة المقيمين بإسرائيل، يقدّم المخرج المغربي كمال هشكار فيلما وثائقيا جديدا؛ فبعد “تنغير جيروزاليم”، من المرتقب أن يكون المغاربة عموما على موعد مع الفيلم الوثائقي الثاني لهشكار بعنوان “فعينيك كنشوف بلادي”.

الفيلم الجديد، الذي اشتغل عليه هشكار لمدة 7 سنوات، يتناول زاوية مغايرة لفيلمه الأول؛ فقد انتقل من الماضي صوب الحاضر، وركز على رؤية وارتباط الشباب المزدادين بإسرائيل بوطن آبائهم المغرب، عقب موجات الهجرة المعروفة.

ويركز هشكار، الذي التقته جريدة هسبريس، على مساريّ كل من الفنانين ناطع القايم وأميت حي كوهن، وهما إسرائيليان من أصول مغربية، يحاولان الحصول على تأشيرة لزيارة وطنهما الأم، الذي يسكنهما على الدوام، في تجسيد للهوية المتعددة.

ويقول هشكار إن الهويات المتعددة للشباب هي صلب العمل الفني؛ فالفنانان هما يهوديان إسرائيليان وكذلك مغربيان، يشارفان 40 سنة، لكنهما يتحدثان الدارجة بطلاقة، منفتحين على العالم، وخصوصا مسقط رأس والديهما تنغير وتيزكي.

وأضاف المخرج المغربي أن الفيلم مدته 57 دقيقة، وصور في كل من تنغير وتيزكي والدار البيضاء وطنجة والصويرة وجيروزاليم، وكان أول عرض له بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش سنة 2019، وبعدها في مهرجان طنجة ونال الجائزة الوطنية.

ولم تقتصر جولة الفيلم فقط على المغرب، بل شارك في مهرجانات بكندا وجنوب إفريقيا وإسرائيل وفرنسا وسويسرا وبلجيكا. ومن المرتقب أن يكون “فعينيك كنشوف بلادي” أقرب إلى الجمهور المغربي، من خلال إطلالة على شاشة القناة الثانية 2M.

ويبدي هشكار رغبته في أن يصل الفيلم الوثائقي إلى عموم المواطنين، وليست فقط النخب الباحثة، معتبرا أن الكثير من اليهود المغاربة المقيمين بإسرائيل تتقاذفهم الأشواق إلى الوطن، وهذا يعني الشباب أيضا، وليس فقط من ولدوا في المملكة.