فقدان جنديين من البحرية الملكية قبالة القصر الصغير

فاجأت تيارات بحرية قوية متدربي الكومندوز التابعين للبحرية الملكية، وذلك أثناء تدريب بحري يوم الأربعاء 20 يناير 2021 قبالة القصر الصغير.

ووفق مصدر عسكري، فقد تمكن بعضهم من العودة إلى الساحل المغربي بمساعدة خفر السواحل والبحرية الملكية، بينما تم الإعلان حينها عن فقدان أربعة آخرين.

وقد تمكن اثنان من هؤلاء الأربعة من السباحة والعودة إلى الساحل الإسباني وسط أمواج بحار هائجة، مما أبان عن شجاعة ودرجة عالية من الاحتراف. وقد أعيد هذان الجنديان، في حالة صحية جيدة، إلى الوطن جوا من طرف القوات المسلحة المكية.

وما يزال الجنديان الآخران في عداد المفقودين، وقد تم نشر العديد من الوسائل الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ.