فقي يستمر في رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعيد انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، موسى فقي محمد، السبت، لولاية ثانية على رأس المفوضية مدتها أربع سنوات، وفق ما أعلنته المتحدثة باسمه إيباكالوندو.

وكتبت إيباكالوندو، في تغريدة على “تويتر”، إن فقي حصل خلال التصويت، الذي جرى السبت في إطار الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، على 51 صوتا.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق، أنه يتعين على مفوضية الاتحاد الجديدة، التي ستنبثق عن القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، استكمال الإصلاحات وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية لأجندة 2063.

وأضاف موسى فقي محمد، خلال الجلسة الافتتاحية، عبر تقنية التناظر المرئي، لأشغال القمة العادية الـ34 للاتحاد الإفريقي، أن “دورة هذه القمة ستتميز بالخصوصية التاريخية المتمثلة في انتخاب قيادة المفوضية، إذ سيتعين على المفوضية الجديدة استكمال الإصلاحات، والاستجابة، دون تأخير، للتوقعات الملحة للدول، وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية لأجندة 2063”.

وفي معرض تطرقه إلى الفترة التي ترأس فيها المفوضية، أشار موسى فقي محمد إلى أن كل ما قام به من عمل، خلال السنوات الأربع الماضية، تم من خلال الحرص على تعزيز الاتحاد الإفريقي في ما يخص هياكله الداخلية وحضوره على الساحة الدولية.

وافتتح رؤساء دول وحكومات البلدان الـ54 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، صباح السبت عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب.