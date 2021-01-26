فلوريدا تعرض تنظيم الألعاب الأولمبية بدل طوكيو

فلوريدا تعرض تنظيم الألعاب الأولمبية بدل طوكيو
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 14:52

أعلن كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا، أمام اللجنة الأولمبية الدولية، استعداد الولاية الأمريكية لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، في ظل تكهنات حول تراجع طوكيو عن الاستضافة بسبب تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

وقال جيمي باترونيس، في رسالة وجهها إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الدولية، “نحثكم على التفكير في نقل دورة الألعاب الأولمبية 2021 من طوكيو، اليابانية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا إلى فلوريدا”.

وأضاف أنه “في ظل تقارير إعلامية حول قلق المسؤولين اليابانيين، بشكل غير معلن، تجاه إقامة الألعاب بسبب الجائحة، لا يزال هناك وقت لتولي فريق من اللجنة الأولمبية الدولية مهمة اختيار المواقع في فلوريدا”.

وتطرقت رسالة باترونيس إلى “قوة الولاية المفترضة في نشر التلقيح ضد الوباء، وإعادة الانفتاح الاقتصادي والأحداث الرياضية التي استضافتها رغم الجائحة”.

لكن فلوريدا عانت كثيرا بسبب الوباء، بأكثر من 25 ألف وفاة من بين مجمل 420 ألفا في البلاد كلها، وفي المقابل يصر منظمو الألعاب الأولمبية، المؤجلة إلى يوليوز المقبل بسبب كورونا، على التزامهم بإقامتها في موعدها الجديد.

استضافة الألعاب الأولمبية الأولمبياد طوكيو فلوريدا

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‫تعليقات الزوار

2
  • Maghribi
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:17

    فلوريدا ولاية كبيرة ولها كل التجهيزات الأساسية لتنضيم الألعاب الاولمبية

    10
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  • houssine Benouiz
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:21

    فلوريدا ولاية فهل عندكم إسم المدينة لان مدن الولاية ليست متساوية المستوى المؤهل لتنظيم الالعاب الأولامبية

    -6
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