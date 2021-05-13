فنانون يباركون عيد الفطر

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‫تعليقات الزوار

3
  • said
    الخميس 13 ماي 2021 - 11:48

    انت اللي جا معاك العيد كتجي للمغرب دير اشهار بزبالة ديال الفلوس اضحك على بوزبال وتمشي تعيش، في كندا اللهم بارك ولنا احنا العثماني ورباعتو

    -3
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  • بن ناصر
    الخميس 13 ماي 2021 - 12:09

    وأنت من أهله، أهله الله عليك بالخير واليمن والبركات

    3
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  • مواطن صريح
    الخميس 13 ماي 2021 - 12:11

    تحية خالصة الى الفنان المبدع الكبير الاستاد حسن الفد تحية احترام وتقدير لانه فنان بكل المقاييس واتمنى له واسرته الصغيرة والكبيرة عيد مبارك سعيد اتمنى ان تسمح لي الضروف للقاء به هدا فقط من باب الصداقة وحب الفن الراقي .

    0
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