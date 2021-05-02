فنانون يحذرون من "المس بحرية التعبير" بعد دعوى منع "نص نص"

فنانون يحذرون من "المس بحرية التعبير" بعد دعوى منع "نص نص"
الأحد 2 ماي 2021 - 08:00

“قلق كبير على حرية الإبداع” تلقت به النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية توجها في طريق منع عرض سلسلة تلفزيونية رمضانية، بعد دعوى استعجالية يقول فيها محام إنها تمس بمهنة المحاماة ومكانتها الاعتبارية.

ويتعلق الأمر بدعوى قضائية استعجالية رفعها المحامي محمد الكصي، من أجل وقف بث سلسلة “قهوة نص نص” للمخرج هشام الجباري التي تعرض على القناة الأولى.

وتقول الدعوى إن “السلسلة تضمنت عدة مشاهد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة، بإظهار الممثلة بديعة الصنهاجي وهي تحمل بذلة المحاماة بشكل ظاهر في المقهى وهي تتسول الزبائن والموكلين، وأحيانا تعطي استشارات في المقهى وتوزع بطائق الزيارة”.

في هذا السياق، ذكر بيان لنقابة مهنيي الفنون الدرامية أن “طبائع الشخصيات السلبية لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم”.

كما سجل البيان ذاته أن “تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية مسألة “تعاقدية”، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء”.

ومع تأكيد النقابة على أن انتقاد مضامين وأشكال الأعمال الفنية من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح الاجتماعية “حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به”، فقد تأسفت لـ”بروز مثل هذه المحاولات غير المفهومة للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني”.

ونبهت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إلى أن مثل هذه التحركات تتناسى أن “رهان الحق في التعبير مرهون أساسا بحرية التعبير والإبداع والرأي، كما ينص على ذلك الدستور المغربي؛ وأن مجال الحريات، الذي تسعى إلى توسيعه كل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، كان وسيبقى أحدى الركائز الأساسية للمشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يسعى إليه بلدنا”.

في هذا السياق، يقول مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، إن مثل هذه التوجهات لن يقتصر أثرها على الإبداع الفني فقط، بل سيمتد إلى “حرية التعبير بشكل عام”.

ويزيد بوحسين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “في الأدب والفن هناك شخصيات إيجابية وشخصيات سلبية، ولا يعني هذا تخصيصا أو تعميما؛ فعلى الإبداع أن يعكس جميع الطبقات الاجتماعية، بجيدها وحسنها، ولا يجب أن نجعل مهنا غير قابلة للمس، مثل مهن المعلم والمحامي والقاضي والطبيب وغيرها”.

ويستحضر بوحسين أعمالا مسرحية مثل “النشبة” لأحمد الطيب لعلج، قائلا: “لا أدري كيف سيكون الموقف منها الآن وهي تتحدث عن قاض مرتش، أو أعمال أخرى صورت شخصية متدينة كمنافقة، دون أن يعني ذلك أن كل المتدينين كذلك”؛ وهو ما يعكس بالنسبة إلى نقيب مهنيي الفنون الدرامية “مؤشرا غير جيد”.

هذا “المؤشر غير الجيد” هو أن التضييق “يأتي الآن من بعض الفئات المجتمعية”، علما أن “المجتمع يجب أن يُنتَقَد أيضا لا السلطة فقط”، دون أن يعني هذا أنه “يجب أن تكون أعمال فنية تسيء إلى الناس”؛ لكن معيار تقييم هذه الإساءة هو “أن تكون ذات طابع تحريضي وفيها سب وقذف مباشر، دون شخصيات، وهنا الجمهور نفسه لن يقبل مشاهدتها”.

ويرى بوحسين أن الموضوع المطروح “فيه قدر كبير من العبث، ومناف للمنطق الكوني”، ثم يسترسل قائلا: “لا نقبل المساس بحرية الرأي والتعبير، ومثل هذا النقاش يخلق صورة سلبية لتعامل البعض مع الفن ونظرته إليه بصفة عامة. فمن حق الناس الانتقاد والمقاطعة، لكن لا حق لأحد في قول إنه لا حق للعمل في أن يمثلني أو أن يتحدث عن مهنتي، فهذا عبث”.

الفنون الدرامية حرية التعبير سلسلة "قهوة نص نص " مهنة المحاماة

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‫تعليقات الزوار

21
  • بدر الوزاني
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:11

    إن هذا المحامي وأمثاله يمثلون الإحساس بأن المحامين شعب الله المختار، مع العلم بأنهم أجشع ما عرفت في حياتي، بالطبع مع الإحترام التام لبعض الشرفاء منهم

    1
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  • عبدو
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:24

    شحال ضحكتوا على المعلمين حتى كرهتونا فيكم أولا و في خدمة التعليم ، بلاد العجائب

    0
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  • عدلوني
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:26

    و يبقى الحال على ماهو عليه. كل رمضان مهزلة. اي فن و اي فنانين. كلمة فنان اصبحت تعطونها لاين كان. لكن اتروكهم يسترزقون…. اتسائل بماذا يحسون هولاء عندما يتفرجون في اعمالهم.. الهضرة كثيرة و سكات فيه خير للصحة حيث الانسان لا يتعصب الخ

    0
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  • عبدالمجيد
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:27

    رد السيد بوحسين منطقي وادعو واتمنى من القضاء أن يذهب في هذا السياق

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  • وmed
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:30

    نعم لحرية التعبير يقول المثل مول الغاز كايقفز، اتركوا الناس تتغنن وتبدع،انت محامي قم وشغلك والبناء يقوم بشغله والممثل يمثل الجميع المريض والقوي والسوي والاحمق والغني والفقير والمومن والكافر والأمين والشرير والحنون والشقي والشيطان والصديق إلى بلا حدود ،الممثل بمس قطاع ما ،الا ويريد اصلاحه من الانتهازيين الذين لا ضمير لهم ويشجع على النزاهة ومكافحة الفساد والكذب والنفاق والحسد والأنانية وبارك صاحبي والرشوة والغدر، الفن والفنانين هو متنفس العالم من كلمة إلى الصواريخ

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  • السلاوي
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:31

    ماهو المغزى من هذا سيتكوم ؟؟ لنفرض فكاهي !! هل من السهل اضحاك المغاربة بكلام فارغ ؟

    0
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  • حميدusa
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:33

    في الحقيقة ان الدور الذي قامت به الممثلة الصنهاجي يعكس الواقع …لان مهنة المحاماة في المغرب تشوبها عدة نواقص من بينها التهافت و البيع والشراء في القضايا والكذب والاعتماد على السماسرة و افشاء الاسرار اللهم بعض الشرفاء الذين يمثلون 1 في الالف يحترمون المهنة و يخافون الله….

    1
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  • ماندي
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:35

    السلسلة فكاهية 100/100 و لا داعي لهذه الزوبعة الفارغة من المحتوى.لم تكفهم قوانين الدولة المقيدة للحقوق الفردية حتى المحامون يريدون تقييد الباقي.

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  • ملاحظ
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:37

    قلة الحياء والإحترام أصبحت حرية التعبير

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  • عبد الرحيم
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:44

    اصبحنا نستحيي من مشاهدة التلفاز مع ابنائنا وابائنا و زوجاتنا و زوجات اعمامنا و أخولنا و أصهارنا……من يدافع عنا من تهورات الافلام و المسلسلات؟ غالبا ما تكون لقطات او كلام محرج جدا.حرية التعبير نعم ولكن يجب مراعاة انساية المتلقي عبر التلفزيون،لانكم تدخلون بذون اذن عبر الشاشة.الكلام الساقط و السخرية من الناس والمهنيين وووووو لا تفيد في شيء سوى التملق.

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  • الشبح
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:51

    كل إهانة أو كل تنقيص و إدلال أو كل قلة احترام الأخرين أو الطعن في دين الأخرين أو في العري الحيواني و إظهار لحوم النساء في أسواق السنما أو المسرح تسمونه بحرية الرأي و الإبداع هذا في ميزان العقلاء قلة أدب و تطاول

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  • حماد
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:54

    هذ المحامي باين ليا قاسوه
    مول الفز كيقفز
    محامي حرفة ديال التخلويض

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  • لطيفة
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:56

    وماذا عن تفاهة سكتومات الاخرى (كلنا مغاربة)هادي خصها توقف حتى قبل متبدا الى كانت سلسلت نص نص فنظر المحامي مهينا للمحامات هادي راه مهينا لينا كلنا المغاربا

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  • بنعبدالسلام
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:58

    يبدو أن هذا المحامي ينطبق عليه المثل المغربي “لي فيه الفز كيقفز”. لقد برهنت التجارب الكثيرة أن كل من يخرج من مجموعة ما، ويدعي أنه أصْلَحُهم وأكثرهم وَرَعاََ ونقاء وطهارة ويبالغ في الدفاع عما يسمى شرف المهنة وشرف المنتمين اليها ، تجده في العمق أكثرهم خبثا وألْطَخَهم يدا وأسوأهم سريرة. فما عليكم إلا أن تراقبوا هذا المحامي عن كثب فستجدون أنه لم يخرج عن القاعدة المذكورة أعلاه. والله أعلم.

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  • Moghrabi
    الأحد 2 ماي 2021 - 08:58

    المحامي مجرد سمسار و في دول العالم الثالث سمسار و تاجر . السلسة تعكس صورة المحامي بصفة عامة فينما هضرت معاه يقولك اتعاب دون نتيجة في سنة 1986 نصبو على امي الارملة ام لي 8 اولاد معضمهم قاصرين و سرقوا لها رخصة نقل التي لم نستفد منها و لو بدرهم واحد بتواطوىء من مندوب النقل في بني ملال . لعنت الله عليم اجمعين الى يوم الدين و حشرحم عمي مع زمرة الفاجرين امين .

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  • سعيد السوسي
    الأحد 2 ماي 2021 - 09:04

    مول الفز كيقفز . الثمثيل رسالة و من حق الممثل ان يعالج القضايا المجتمعية بطريقته .
    اغابية المحامون الذين يعارضون هذه السلسلة فهم يرون انفسهم في الممثلة الصنهاجي لذى لم يعجبهم الحال

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  • مواطن
    الأحد 2 ماي 2021 - 09:06

    علما أن “المجتمع يجب أن يُنتَقَد أيضا لا السلطة فقط” هل انت قادرعل انتقاد السلطة؟ آنت مسخر وعميل السلطة حيث كلفوك بإلهاء الناس بإبداع جوج فرانك في شهر رمضان نجد جيش مجيش لتخدير المجتمع طيلة شهر رمضان فيلم بعد فيلم ولا تعالج اي شيء في المجتمع بل الرديلة والخيانة الزوجية وتخريب المجتمع

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  • مغربي...
    الأحد 2 ماي 2021 - 09:07

    لي فيه الفز كيقفز…. مبانلي والو سلسلة كتتحدت على مجموعة من الاشكاليات لي كتدخل في حرية التعبير. والتي لاتسيئ لاحد اما دور المحامية فاعتقد هاد انواع المحامين موجودين…. يعني داكشي مجاش من فراغ….. خليو الناس يمتلو ويعطيو افكار بلا تحدو فيهم الابداع بداعي حرية التعبير….. زعما داكشي لي قالتو الممتلة كدوب….

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  • Simoha
    الأحد 2 ماي 2021 - 09:11

    سبحان الله، هاد المحامي باينا فيه ماعاندو مايندار ف هاد رمضان!!!

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  • نور الهدى
    الأحد 2 ماي 2021 - 09:12

    عندما يطلق إسم فنان على كل من هب دب فانتظر الساعة. الفن يقترن بالإبداع الجميل في ميدان معين. فالرسام المبدع فنان، النجار المبدع فنان و ……
    الفن لا يعني فقط الغناء أو المسرح أو السينما. رغم أن المجالات الثلاثة الأخيرة تشترط في أصحابها مستوى ثقافي و تعليمي مرتفع. مما يستوجب معه إحترام النفس قبل الآخر. فالمسرح مند نشأته كان يعبر عن إنشغالات و قضايا الشعب و لم يكن أبدا يحتقر فىة معينة من أبناء الشعب و تتقيد فيه حرية التعبير بالمسؤولية و عدم الإساءة للآخرين.
    مع الأسف ما أصبح يصطلح بالفن اليوم كثير منه سواء كان غناءا أو أعمال مسرحية أو سينمائية لم تعد أولا ترقى إلى مستوى الفن ثانية لم يعد الكثير ممن يصطلح عليهم إسم فنانين بقدوة لبقية أفراد الشعب.
    ثالثا لم يعد الكثير من الفانين يساهمون في إغناء الموروث الثقافي و المساهمة في رفع مستوى أفراد الشعب و ترسيخ مفهوم قيم التعايش و التسامح و إحترام الآخر و النقد البناء قدرما أصبحوا يساهمون في تكليخه.
    و أخيرا يجب أن يعلم هؤلاء أن ميثاق القيم الكونية لأمم المتحدةلسنة 1948 ينص على أنه تنتهي حريتك عندما تمس حرية الآخرين.

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  • ملاحظ
    الأحد 2 ماي 2021 - 09:18

    فعلا سيصبح لدينا ملائكة وانبياء منزهين عن العبث. هل مدح محامي يعني ان الجميع جيد وذم واحد يعني ان الكل فاسد هذا من منطق الجهلاء. وخير مثال هو لفيه الفز كيقفز.

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