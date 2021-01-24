فنان يصنع صورا لوجوه مشاهير بقطع "لوحات المفاتيح" 

فنان يصنع صورا لوجوه مشاهير بقطع "لوحات المفاتيح" 
صورة: ميرور
الإثنين 25 يناير 2021 - 00:49

صنع دوغ باول، من أورلاندو بولاية فلوريدا، صورا رائعة حديثة من لوحات المفاتيح القديمة المعاد تدويرها، والتي من المؤكد أن تجعل العديد من الفنانين يفتخرون به.

وقال باول، حسب صحيفة “ميرور”، إنه بعد 10 سنوات من الاشتغال في البحرية الأمريكية، بدأ العمل على فنه معتمدا على قطع الغيار عام 2010، وباع العديد من الأعمال بمبلغ يصل سعرها إلى حوالي 20 ألف جنيه إسترليني.

كما تضمنت اللوحات الفسيفسائية، التي صنعها باول، صورا لرموز ومشاهير مثل سلفادور دالي وأودري هيبورن وستيف جوبز ومارلين مونرو.

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