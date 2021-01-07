فنان يُطلق رحلة مشياً على الأقدام إلى "الكركرات"

أعلن الفنان التشكيلي المختار غيلان، الملقب بـ”ملك الألوان”، عزمه القيام قريبا برحلة من مدينة القصر الكبير إلى منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وقال الفنان المغربي، في تصريح لهسبريس، إنه سينطلق في رحلته مشيا على الأقدام، على أن يستعمل وسيلة “الأوطوسطوب” لاحقا، موردا أنه يعتزم أيضا إنجاز عمل فني عند وصوله إلى معبر الكركرات الحدودي.

وأضاف غيلان، في التصريح ذاته، أن الهدف المتوخى من هذه الرحلة هو “إيصال رسالة الفن والفنانين حول رؤيتهم للصحراء المغربية”.