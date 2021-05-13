فنلندا تستكشف فرص الاستثمار في جهة فاس

سيقوم سفير فنلندا، بيكا هيفوين، بمعية وفد من مستشاري الأعمال بالسفارة الفنلندية ورجال أعمال فنلنديين، بزيارة إلى جهة فاس-مكناس، من 18 إلى 20 مايو الجاري، بهدف استكشاف الفرص والإمكانات الاقتصادية والتجارية للجهة.

وتندرج الزيارة المرتقبة ضمن إستراتيجية فنلندا لتطوير وتنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع بلدان القارة الإفريقية، إذ سبق لها أن أنشأت المكتب التجاري “Business Finland” بمدينة الدار البيضاء سنة 2019.

وأسست الدولة الاسكندينافية ذاتها مكتبها التجاري بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، نظرا لإمكانات وفرص التطوير التي يتيحها المغرب، والاهتمام المتزايد للشركات الفنلندية بالسوق المغربي، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن سفارة فنلندا بالمغرب.

ووفق المصدر نفسه فإن الزيارة التي سيقوم بها السفير الفنلندي، رفقة الوفد الذي سيرافقه، إلى جهة فاس-مكناس، تعكس اهتمام فنلندا بالتعاون مع المغرب، فضلا عن أنها ستمكن من استكشاف الدينامية الاقتصادية والتجارية الواعدة التي تتمتع بها الجهة.

وسيعقد السفير الفنلندي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، والمركز الجهوي للاستثمار، إضافة إلى فاعلين اقتصاديين خواص.

وستركز مباحثات الوفد الفنلندي مع المسؤولين المغاربة على تحديد فرص التصدير والاستيراد، وفرص الاستثمار في المنطقة، والحلول التي يمكن أن تقدمها فنلندا من أجل تحسين أداء الشركات المغربية العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والرقمنة والاقتصاد الدائري والتعليم وغيرها.

وستتميز الزيارة بحفل تدشين افتراضي للقنصلية الفخرية الفنلندية الجديدة بفاس، حيث عيّنت فنلندا كنزة أوزاني شهدي قنصلا فخريا لها في جهة فاس-مكناس، ستتولى مهمة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومساعدة المواطنين الفنلنديين بالجهة في حالة حاجتهم إلى أي مساعدة.