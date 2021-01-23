الفوج الجديد من "أساتذة التعاقد" يشتكي غياب الأجور وقسوة الظروف

للشهر الرابع تواليا، تستمر معاناة الفوج الجديد من الأساتذة المتعاقدين، بسبب غياب أجور الفترة السابقة، ما خلف وضعا ماديا خانقا، عمقته الاحتياجات الأساسية لبداية المشوار، وما يتطلبه الأمر من مصاريف تتفرق على أمور عديدة.
وتعتمد الوزارة في تدبير أجور الأفواج الجديدة على منطق “الرابّيل”، وهو تجميع أجور أربعة أشهر تصرف دفعة واحدة من شتنبر إلى غاية فبراير؛ وتتفرق الآراء بشأنه بين مساند ورافض لمنطق “العشوائية في تدبير احتياجات وتحفيزات عنصر مهم في العملية التعلمية”.
وتتذمر أطر في المناطق الحضرية كما القروية من استمرار الوزارة في هذا المعطى، مسجلة أن تكاليف العيش مرتفعة خلال البدايات، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الهندام وإعطاء النموذج للتلاميذ، ثم كراء منازل قرب المؤسسات التعليمية.
وتطالب الأطر التربوية بضرورة منح الأساتذة أجورهم في حينها من أجل تدبر تفاصيل العيش، مقرة بكون تلقي مبلغ شهور البدايات في دفعة واحدة مفضل لدى بعض الأساتذة الذين يعيشون وضعية مادية مستقرة؛ في حين أن آخرين يكابدون مشاكل متراكمة لهذا السبب.
ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أورد أن الأساتذة الجدد يعانون من بداية متعثرة، ليس فقط على مستوى الأجور، بل كذلك في ما يهم الانخراط في “كنوبس” ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التنسيقية تتوصل بشكايات عديدة تهم تأخر صرف الأجور وغياب التغطية الصحية، مسجلا عدم تنفيذ الوزارة للوعود التي قطعتها في حواراتها مع منسقين بهذا الخصوص.
واستعرض القيادي النقابي مشاكل الأساتذة وحاجتهم الماسة إلى الأجور لضمان سلاسة التنقل والكراء، ثم توفير مستلزمات الأكل والشرب والهندام وغيرها، متأسفا لما يقاسيه كثير من الأساتذة والأستاذات في مختلف مناطق المغرب، قروية كانت أو حضرية.
وأكمل الكرعي تصريحه قائلا: “عبثية وزارة التربية الوطنية مستمرة، وكل ما يجري تداوله بخصوص حل الملفات ليس سوى أكاذيب ومعطيات زائفة”، مستغربا كذلك ترويج البعض لنجاح الموسم الدراسي الحالي، وتمكن المسؤولين من تدبيره.
الصراحة أن هذه الفئة تعاني الهشاشة والمضايقات ومستقبل قاتم رغم كونهم يقومون بعمل جبار داخل الفصول الدراسية..
نستغرب من صمت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب هذه الفئة.
سبحان الله الكل يشتغل في صمت ويحمد الله علي نعمة تقريبا كل من يشتغل مع الدولة يتأخر أجره وفي الأخير يحصل علي أجره أما الأساتذة يشتكون من كل شيء اين انت ياستاد زمان كنت تشتغل في سر وحب المهنة. واليوم اصبحتم بلا إحترام من كثرت ماتشتكون
قلة الصبر و اللهفة على القيام بإضرابات لتضييع أبناء الشعب لأتفه الأسباب. هذه هي حجج الأساتذة ” اللذين وقعوا على التعاقد بمحض إرادتهم ” ! أقسم بالله العظيم أنني لم أتلق راتبي إلا بعد مضي عام و نصف على تعييني ( من شتنبر 2007 إلى فبراير 2009 ) . صبر جميل يا أساتذة ٱخر الزمان
كيفاش غادي يعطيو مردود و هما مكيتخلصوش.. عطيوهم حقهم و راقبوهم في الواجبات..
نحن مع الأساتذة المتعاقدين في هذا الجانب وندعو إلى تلبية مطلبهم هذا لأنه إنساني محض وكذلك معقول إلى أبعد مدى.استخلاص الراتب منذ الوهلة الأولى. ولكننا نجدد دعمنا وموافقتنا اللامشروطة لنظام التعاقد في التعليم.فهذا خيار حكومي لا رجعة فيه وغير قابل للتفاوض أو التعديل ونحن كآباء نباركه.
التعاقد مع الأساتذة غير مقنن. والأطباء المتعاقدون الذين أنهوا عملهم بالوظيفة العمومية لازالو سجناء الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطهم بالإدارة ورغم الاحكام الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية لكن الوزارة ترفض الاستقالة والتقاعد النسبي لتشجيع توظيف الاطباء الذين يريدون الوظيفة العمومية
هاهوما غايجيو ناس لي معندم تال باك يدويو على استاذ
انا استاذ قديم .انتظرت 6 اشهر للحصول على الأجرة..هذا هو الروتين..اين المشكل
الصراحة التعليم ضاع مبقا فيه ميتعجب كترة الاضرابات و الغيابات والضحية التلميد حتى اصبحنا نتديل الدول النامية في جودة التعلم
إلى المعلق المحترم رقم 2،
قبل التطرق إلى فحوى تعليقك النقدي حول أساتذة وطننا الأجلاء، أنهي إلى علم سيادتكم أن كلمة “كثرة” تكتب هكذا بالتاء المربوطة.
وشكرا.