"فورد كوجا" سيارة عام 2021 في المغرب‎

تمكنت سيارة فورد كوجا الجديدة من الفوز بلقب “سيارة العام 2021″، خلال الدورة الحالية من مسابقة “Car Of The Year Morocco” (COTY) ، التي تنظمها جمعية مستوردي السيارات في المغرب (AIVAM).

ووفق بلاغ إخباري صادر عن الشركة، فقد أثنى أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من صحافيين متخصصين مكلفين باختيار سيارة العام، “على التصميم الأنيق الذي تمتاز به فورد كوجا وقدراتها الوظيفية، فضلا عن أدائها المتميز الذي يُوفر للسائقين تجربة قيادة استثنائية واستقلالية لا مثيل لها، كُل ذلك مع مجموعة واسعة من المزايا التي تُخول لهم الأمان والراحة”.

وفي تعليقه على هذا الفوز، قال عبد الوهاب الناصيري، المدير العام لشركة سكاما الموزع الرسمي لسيارات فورد بالمغرب: “توجت مسابقة “Car Of The Year Morocco” فورد كوجا التي تُعد من أفضل السيارات مبيعا في مجموعتنا، وسعادتي كبيرة بعد تتويج هذه السيارة الاستثنائية بهذا اللقب”.

وعن مميزات السيارة، أوضح الناصيري: “تتميز كوجا ذات الدفع الرباعي بالتصميم المتميز والتكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن المزايا المتعددة التي تضمن راحة مستخدميها. ويجمع طراز كوجا الجديد من الجيل الثالث الذي تم إطلاقه في المغرب شهر دجنبر 2020 ما بين القوة والأداء والتكنولوجيا ومتعة القيادة. يشرفنا الحصول على هذا اللقب بشكل مضاعف، لعلمنا أن عملاءنا سيجدون في سيارة كوجا كل ما يبحثون عنه في سيارة الدفع الرباعي”.

وتابع قائلا: “الجائزة تُكافئ العمل الكبير الذي يقوم به أعضاء فريقنا والذين يكشفون في كل مرة عن التزامهم المستمر بجعل كوجا وجميع نماذج علامتنا طرازات استثنائية، ويعملون بشكل دائم على تزويد عملائنا بتجربة ستظل راسخة في الأذهان وفق ما يتماشى مع رؤيتنا وتوقعاتهم على حد سواء”.

من جهته، قال أشرف البستاني، المدير التنفيذي لدى فورد إفريقيا – الأسواق المباشرة: “أتوجه بالشكر الكبير إلى جمعية مستوردي السيارات في المغرب، وجميع أعضاء لجنة التحكيم الذين قاموا بعمل رائع للغاية خلال عمليات اختيار السيارة الفائزة. نحن سعداء كثيرا بأن يكون لقب “سيارة العام 2021″ من نصيب فورد كوجا الجديدة. لقد نجحت فورد كوجا على امتداد السنوات الماضية أن تثبت نفسها وتتألق في فئة سيارات الدفع الرباعي بالمغرب”.

وأضاف البستاني: “منذ إطلاقها في السوق، نجحت السيارة الأنيقة رفيق عُشاق المغامرات ذات القدرات الحقيقية في تخطي الصعاب، وأن تنطلق في رحلة تحقيق طلبات الزبائن الذين يهتمون بالتفاصيل التي تجمع بين الاختلاف والتجارب الجديدة. نحس بفخر كبير لأن كوجا نجحت بفضل تصميمها الأنيق وأسلوبها التعبيري وقوتها والتكنولوجيا التي تتميز بها في أن تشد انتباه أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “سيارة العام”، وتقنعهم بأنها السيارة الفائزة خلال العام 2021”.

ووفق البلاغ ذاته، فإن كوجا الجديدة “تتميز بتصميمها الخارجي الأنيق والمزايا الداخلية التي تضمنها للركاب، وبأسلوبها الجديد الأكثر تعبيرا، فضلا عن التقنيات التكنولوجية الحديثة. كما تتوفر السيارة رباعية الدفع على أساليب قيادة جديدة يمكن اختيارها، ومجموعة أجهزة رقمية كاملة، وتكنولوجيات جديدة لمساعدة السائق على قيادة أكثر فعالية وممتعة، وجميع المزايا تضمن للزبناء تجربة قيادة دينامية ولا مثيل لها”.

ومن بين أهم المزايا التي يضمنها الجيل الثالث من سيارة فورد كوجا، يضيف المصدر ذاته، “نجد الراحة والرحابة والمرونة في الاستخدام؛ ذلك أنها توفر زيادة مساحة الأكتاف بمقدار 43 ملم، ونحو 57 ملم في مساحة جلوس الأفراد على المقاعد الأمامية مقارنة بالطراز السابق. كما يستفيد ركاب المقاعد الخلفية من زيادة في مساحة راحة بنحو 20 ملم ومساحة جلوس أكبر بنحو 36 ملم”.

وإلى جانب ما سبق، تتوفر كوجا من علامة فورد على العديد من خصائص الراحة والسلامة والمساعدة، مما يجعل قيادتها أكثر استجابة وأمانا.

وزاد المصدر ذاته أنه، من بين التقنيات المتطورة التي يجدها المستعملون على متن سيارة فورد كوجا الجديدة، “هناك تقنية الشحن اللاسلكي، ونظام الاتصال والترفيه SYNC 3 من فورد الذي تدعمه شاشة مركزية بحجم 8 بوصات، فضلا عن نظام B&O الصوتي الذي يحول مقصورة السيارة إلى قاعة موسيقية حقيقية، ويضمن للركاب تجربة صوتية غامرة”.

كما تتوفر طرازات فورد كوجا الجديدة بخيارين من محركات الديزل القوية وعالية الكفاءة، “وهما معا مصممان لضمان أفضل أداء خلال القيادة، وفي الوقت ذاته ضمان نعومة خلال السيارة والاستقلالية أيضا”.

ويحقق محرك فورد EcoBlue ذو سعة 1.5 لتر وبقوة 120 حصانا كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 4.8 لترات في 100 كيلومتر، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 127 غراما في الكيلومتر.

كما تتميز موديلات”ST-Line”، التي تعتلي صدارة الفئة، بمحرك “EcoBlue” بسعة 2.0 لتر وبقوة 190 حصانًا، الذي يوفر كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 5.7 لترات/100 كلم. كما تتميز طرازات “ST-Line” ‏ بالتوازن المثالي بين سلاسة القيادة والأداء؛ ما يتيح رفع السرعة بدون اهتزاز وعلى المسار نفسه، من أجل ضمان تجربة قيادة أكثر راحة.

ووفق المصدر ذاته دائما، فإنه يمكن لعملاء فورد كوجا المستقبليين أن يختاروا ما بين ناقل حركة يدوي ذي ست سرعات، أو ناقل أوتوماتيكي جديد بتقنية التبديل السريع بثماني سرعات.

وعلى نسخة تيتانيوم إكس و ST-Line ، “يمكن لعملائنا الاستمتاع بفتحة السقف “Vista” البانورامية الأتوماتيكية التي تعطي لركاب السيارة شعورا حقيقيا بالرحابة؛ ذلك أن حجم الجيل الثالث من سيارة فورد كوجا أكبر بنسبة 20 في المائة من الطراز السابق، بهدف توفير مزيد من الإضاءة والتهوية داخل المقصورة الداخلية، وتمكين الركاب الجالسين على المقاعد الأمامية من التمتع بفتحة سقف كهربائية، ومنح ركاب المقعد الخلفي نافذة إضافية لمزيد من الإنارة”.

يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة “سيارة العام في المغرب” تتكون حصريا من صحافيين ذوي خبرة كبيرة في مجال السيارات، من مختلف وسائط الإعلام الوطنية.

وقبل الإعلان عن سيارة السنة الفائزة، كانت أمام الصحافيين مهمة شاقة تتمثل في جلسات التقييم الثابتة والاختبار الديناميكي، حيث انطلقت بتاريخ 30 مارس الماضي مرحلة تقييم السيارات المتنافسة البالغ عددها 19 سيارة وفقا لمعايير يحددها النظام الداخلي المودع لدى كاتب العدل. وفي نهاية التقييم، نجحت 7 سيارات من أصل 19 من مواصلة المغامرة، قبل أن تتمكن فورد كوجا، في نهاية المنافسة، من التميز والفوز بلقب “سيارة العام 2021” في المغرب.