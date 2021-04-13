مؤسسة "فوسبوكراع" تطلق تكوينات مهنية

أعلنت مراكز تأهيل الكفاءات، التابعة لمؤسسة فوسبوكراع، انطلاق الدفعة السابعة من برنامج “التكوينات المهنية” عن بعد.

ووفق بيان صحافي للمؤسسة فإن هذه النسخة تتميز، للمرة الأولى، بمشاركة شباب من جهة كلميم واد نون، إلى جانب شباب من جهتي العيون والداخلة.

وأضاف المصدر أن منصة “لفورماسيون من دارك” للتعلم عن بعد، التي أطلقتها مؤسسة فوسبوكراع شهر مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت قد ساهمت في ضمان استمرارية التكوين عن بعد، وكذا تسهيل عملية استقبال الأفواج الجديدة من المنخرطين.

فمن خلال نقل البرامج والدورات التكوينية إلى العالم الرقمي، يضيف البيان، “أصبحت خدمات مؤسسة فوسبوكراع متاحة للشباب من مختلف مناطق الجهات الجنوبية؛ حيث نسجل اليوم مشاركة 26 مستفيدا من جهة كلميم واد نون في دورة ‘التكوينات المهنية’ من أصل 120 منخرطا”.

وذكر البيان ذاته أن برنامج “التكوينات المهنية”، الذي تم إطلاقه سنة 2017 لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، “يمثل خدمة من بين الخدمات التي تقدمها مراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع، وتهدف إلى تطوير المهارات التقنية لشباب الجهات الجنوبية، خاصة في القطاعات الواعدة والمرتبطة أساسا بالفرص التي يمنحها التحول الرقمي”.

كما أورد البيان أن البرنامج يقدم ثلاثة أنواع من التكوينات في مجالات التسويق الرقمي، والتصميم الكرافيكي وبرنامج المحاسبة SAGE.

وبالإضافة إلى تركيزه على الجانب التطبيقي من أجل تطوير المهارات التقنية، “تساعد منهجية البرنامج كذلك على تعزيز استقلالية الشباب وإعطاء قيمة مضافة لمسارهم الشخصي والمهني”، يضيف البيان.

كما يوفر هذا البرنامج، بالإضافة إلى الوحدات التقنية، وحدات تكميلية لتنمية المهارات الذاتية (المهارات الناعمة) ولتعزيز روح المقاولة. “وتمكن هذه الوحدات من تقوية قدرات المستفيدين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وتقنيات التواصل، ومهارات الخطابة، وإدارة الوقت والأزمات، والقدرة على تحديد الأهداف بدقة”.

إلى ذلك، ووفق المصدر عينه دائما، “تهدف وحدات ريادة الأعمال إلى تشجيع الحس المقاولاتي لدى الشباب وتمكينهم من مختلف المهارات المرتبطة بخلق المشاريع وإطلاق المبادرات الفردية، خاصة من خلال ورشات بناء القدرات الإبداعية Creative Capacity Building لمختبر MIT DLab التي تهدف إلى بلورة حلول وأفكار مشاريع إبداعية تمكن من المساهمة في الدينامية الاقتصادية”.

جدير بالذكر أن حوالي 600 شاب من الجهات الجنوبية استفادوا من برنامج “التكوينات المهنية” لمراكز تأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوسبوكراع، “الذي عرف إقبالا وتفاعلا إيجابيا من طرف الشباب يعكس جودة البرنامج ومدى تعبئة فرق التكوين والتأطير بالمراكز، التي توفر مواكبة مستمرة للمستفيدين تضاعفت بفضل الانتقال إلى منصات التكوين عن بعد”، بتعبير البيان.

وأكدت مؤسسة فوسبوكراع في آخر بيانها الصحافي مواصلتها، من خلال مراكزها لتأهيل الكفاءات بالعيون والداخلة، التي يتجاوز عدد المستفيدين من جميع برامجها 15000 مستفيد(ة)، تعبئة مواردها لخدمة الساكنة المحلية بكل ما يلزم من الإبداع والابتكار.