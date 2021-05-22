فوضى "الجيليات الصفراء" تجتاح شوارع البيضاء

يسود غليان كبير في صفوف سكان العاصمة الاقتصادية من انتشار ظاهرة “الكارديانات” في الآونة الأخيرة، الذين صاروا يعملون على ابتزاز أصحاب السيارات مقابل ركن عرباتهم.
وشكل مواطنون بالدار البيضاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي، يعمل الواقفون وراءها على فضح ممارسات حراس السيارات، الذين يتحكمون في العديد من الأزقة، وينفذون قانونا خاصا بهم.
وفي الوقت الذي توجه انتقادات إلى أصحاب “الجيليات الصفراء”، وترتفع الأصوات بوضع حد لهم، يرفض بعض الحراس السلوكات التي يقوم بها من باتوا يقتسمون معهم هذه الحرفة ويسيئون إليهم بممارساتهم.
مصطفى، واحد من الذين يعتمدون على هذه المهنة لكسب قوتهم اليومي وقوت أسرهم، اعتبر أن ما يقوم به البعض يسيء إلى جميع الحراس الذين يشتغلون في هذه المهنة منذ سنوات.
وأضاف هذا الحارس، المتواجد قرب ثانوية الخوارزمي بدرب عمر في قلب العاصمة الاقتصادية، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قضى ما يزيد عن عشرين سنة في هذه المهنة، لكن “الناس الذين يرتدون الجيلي ويشتمون الناس راهم وسخونا، فلا حول ولا قوة إلا بالله”.
وأكد المتحدث نفسه أن ما يقوم به بعض الحراس “غير مقبول وغير معقول”، قبل أن يضيف “لا يمكن أن ندخل في شجار مع المواطنين في حالة عدم رغبتهم في تأدية ثمن ركن سياراتهم”، مشيرا إلى أن من يقومون بذلك يسيئون إلى من يمتهن هذه المهنة منذ سنين.
ودعا حارس السيارات المذكور السلطات المختصة إلى التدخل وإيقاف هؤلاء الذين يخرقون القانون، مضيفا أن السلطات الأمنية استمعت إليه قبل أيام، وتبين لها توفره على الوثائق الخاصة بذلك.
من جهتها، اعتبرت جماعة الدار البيضاء أن شكاوى المواطنين فيما يتعلق بحراس السيارات ليست بالجديدة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تتدخل لتنظيم ذلك.
وأوضح محمد بورحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النقل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشرطة الإدارية تتدخل كلما تم التوصل بشكايات من لدن المواطنين، حيث يتم سحب الرخصة من كل من ثبت خرقه للقانون.
وأكد أن جماعة الدار البيضاء تتعامل مع الحراس الذين تم الترخيص لهم، أما الذين لا يتوفرون على ترخيص “فهؤلاء يعتبرون خارقين للقانون”.
وسجل نائب عمدة الدار البيضاء إيجابية الحركية التي يقوم بها البيضاويون والشكاوى التي يتقدمون بها ضد الحراس خارقي القانون.
وبخصوص أثمنة ركن السيارات التي يتوجب على السائقين أداءها، أوضح بورحيم أنها تحدد وفق القرار الجبائي المصادق عليه، حيث تصل التسعيرة إلى ثلاثة دراهم نهارا بالنسبة للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وخمسة دراهم بالنسبة للشاحنات، مهما كانت مدة الوقوف، على أن تضاعف التسعيرة ليلا.
شوارع كل المدن المغربية و ايس فقط شوارع البيضاء
هذه الجيليات اجتاحت جميع المدن و الغابات و الشواطئ
السب الابتزاز الكلام النابي الطمع عدم احترام رب الاسرة امام اولاده …التراشق بينهم بكلام ساقط امام الكل تشويه سمعة السياحة الداخلية والخارجية الى غير ذالك الكثير مما يستدعي من الدولة التدخل والاخد بيد من حديد على هؤالاء المتطفلين على املاك الدولة والمتطاولين على ملاك السيارات دافعي حق الدولة في الوقوف والتوقف في الاماكن المسموحة.
والله اصبحت حين أفكر في السياحة الداخلية وككل مرة أضع في كأس السيارة 200درهم مقسمة خمس دراهم او عشر دراهم لأصحاب السترات الصفراء عن ثلاث او أربع أيام سياحة داخلية إنه الإبتزاز بكل ماتحمل الكلمة من معنى. والله يجب على الدولة التدخل بحزم فليس كل من يملك سيارة يعيش في النعيم فالله أعلم كم من هم يحمله وكم من مسؤوليات على عاتقه …
أردت فقط أن أشكر هسبريس على إثارتها لهذا الموضوع بتكرار في هذه الأيام. لأنه فعلا ضقنا درعا بهذه الجحافل من “الكارديانات”، أغلبهم من ذوي السوابق، أغلبهم قنابل موقوتة مبعثرة في الشوارع والازقة، لعل الحكومة تجد حلا للقضاء على هذه الظاهرة المشينة، التي لم ارها في بلد آخر سوى المغرب !
قال: وبخصوص أثمنة ركن السيارات التي يتوجب على السائقين أداءها……..على مادام يتكلم ؟!!! بركين او أزقة شوارع ادا كان بركين فهاد صحيح اما كل مناطق والازقة فهاد هو المشكل اللدي يجب تصحيحه ……بان لي عتيدوي ماعرفش علاش……
هاد السيبة ديال الحراس بزاف
لايعقل أنك تدخل المحلبة أوفران تشري خبزة كيوقف عليك الكارديان تخلص 2دراهم تمشي لحانوت آخر تشري النعناع تخلص2دراهم في النهار خاصك تخلص واحد 30أو 40درهم وإلى تكلمت مع شي واحد يعطيك درس أغلبهم مقرقبين
أتساءل لماذا بين الفينة وأخرى تجيش السلطات المحلية لمحاربة التسول والباعة المتجولون رغم انه٦م غير مزعجون والمواطن غير منزعج منهم ؟ولماذا لم تشن حملة على ما يسمون أنفسهم حراس السيارات في الشوارع والازقة وامام المخابز والمقاهي يفرضون على الناس اتاوات قد تصل في بعض الأماكن إلى 20دم ومن اعترض ينال الشتم وخدش السيارة واحيانا يتطور الأمر إلى ما تحمد عقباه لان اغلبهم مسلحون بالهراوات والسيوف والسكاين
نفس الشيء بالمنطقه السياحية بمدينة أكادير والشواطئ من أورير إلى أمي دار أشخاص ينهالون بالسبب و الشتم على أصحاب السيارات ويبتزوهم خصوصا المرابد القريبه من مقهى ليل نهار و المربد قرب محطة حافلات النقل الحضري
إذا كنت في مهمة او لديك مصالح عدة في مدينتك فقبل خروجك من المنزل يجب ان تكون لديك على الأقل 30 درهما. عبارة عن قطع نقدية لتركن سيارتك
أينما تولي وجهك تجده بصدريته بجانبك
ولو تركن سيارتك في مهمة لبضع دقايق تجده بجانبك
أتمنى ان تعطى تعليمات للمصالح الأمنية بان تشن حملة على هولاء لطردهم من الشوارع فورا
او إذا أرادوا الاشتغال فما عليهم الا ان يوقعوا إشهاد مصادق عليه يلتزمون باحترام اصحاب السيارات وعدم مطالبتهم بالاداء ويبقى ذلك من اختيار السابق وأية شكاية في حقهم يكون مصيره الطرد من الشارع فورا
نسخة من الإشهاد توضع لدى داءرة الشرطة ذات الاختصاص المكاني ونسخة بالبلدية
هكدا سيقنن عملهم وتأنيا ستعرف الأجهزة الأمنية خريطة هولاء بالتدقيق
يظهر أن أحدا من طاقم الجريدة تعرض لابتزاز أولئك. لذلك نرى هذه الحملة ضدهم. وبالمناسبة السلطات الأمنية لن تستطيع السيطرة عليهم لان نسبة كبيرة من أصحاب السترات الصفراء يشتغلون مخبرين لديها
لم يبقى الا اصحاب الجيليات الخضراء لحراسة باب منزلك و ان لم تؤدي لن تدخل
الفوضى
قانون الغاب بلد انعدام الامن والامان اين الدولة اين حماية المواطن ؟؟ ما هو الحل ؟ هل يلجأ اصحاب السيارات الى العنف المتبادل ؟؟؟
نعم نعم والله علي حق لقد أصبحو في كل شارع و في كل زنقة أين هي مراقبة الجماعة و الشرطة إنهم لصوص بطريقة ذكية
إذا لم تستطع الجماعات أو الوزارة الوصية أو أي مسؤولين معنيين أن يجدوا حل لهاته الظاهرة التي انتشرت في كل المذن المغربية، بالله عليكم كيف لهم أن يجدوا حلول لمشاكل المواطنين الأخرى التي هي أكثر تعقيد.
البلديات هي سبب الفوضى ديال الكارديانات .هناك من له رخصة وهناك من ليست له رخصة ولن تعرف الفرق بينهما .يجب عدم بيع الباركنغ إلا لشركات الأداء الإلكتروني فقط.وبدون صابو . فقط بصورة السيارة مع وقت الوقوف ورقمها .تدفع إلى دار الضريبة السنوية.
قبل أشهر قمت بجولة مع أسرتي الصغيرة إلى حامات مولاي يعقوب حيث تنشط عصابات الجارديانات.. ولما شاهدت بعيني تعرض صاحب سيارة للابتزاز من طرف حارس غير مرخص وامام أعين الدرك ذهبت للإستفسار وهنا اجابني الدكي.. خليهم يتمعشو مساكن.. دورو معاهم راه القضية ميتة.. تواطؤ السلطة والدرك في مولاي يعقوب واضح للعيان.. عشرة دراهم تسعيرة الوقوف ليلا او نهارا.. ولو لدقائق..
السيبة دائما وراءها مسؤول فاسد
في بلد لا أحد يحترم السلطة و القانون والعشوائية في كل مكان بلد متخلف في كل شيئ ،عادي أن ترى هده التصرفات، عشوائية و فوضى في كل شيئ،يعني لو الدولة تطبق القانون بصرامة سوف تختفي الكتير من ما يسمى مهن وهي في الحقيقة سوى بلطجة و إضرار بأمن المواطن و بصورة المغرب في العالم