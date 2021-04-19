فوضى تقود النيابة العامة إلى التدخل بمدينة سلا

باشرت فرقة الأحداث التابعة للأمن الإقليمي بسلا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأحد، لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات قيام طفل قاصر، يبلغ من العمر عشر سنوات، بتعريض سلامة نفسه ومستعملي الطريق للخطر بعد التشبث بالهيكل الخلفي لسيارة مصلحة تابعة للأمن الوطني.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، فقد كانت دورية لشرطة النجدة قد تدخلت بأحد أحياء مدينة سلا لضبط المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، قبل أن يعمد الطفل القاصر للتشبث بالهيكل الخلفي لسيارة المصلحة في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة مستعملي الطريق للخطر، وهي الواقعة التي تم توثيقها في مقطع فيديو مصور منشور على منصات التواصل الاجتماعي.
وأورد البلاغ أنه قد تم الاستماع للطفل القاصر بحضور والدته في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المحرضين المحتملين للطفل القاصر على ارتكاب مثل هذه الأفعال
هذا نتيجة نفض الأسرة ليدها من مراقبة و تربية أبنائها من جهة.. ومن جهة أخرى إغراق المدارس بمذكرات تفرض على الاستاذ عدم استعمال الصرامة او توبيخ التلميذ حتى لا (يتأزم) نفسيا.. بل محاكمة الأساتذة لمجرد الشبهة في تأديب التلميذ مع ان اسم الوزارة هو التربية الوطنية.. وهدم رمزية المربي وجعله مادة للتنكيت والسخرية لأهداف خطيرة لا يعلمها من يروج لها.. والنتيجة جيل من الشباب ضحايا مخططات تخريب المجتمع وهدم قيمه ونظمه أصبح يتمرد حتى على رجال الأمن ويرشقهم بالحجارة والقادم أسوأ بكثير إن لم ترجع هيبة الأسرة والمدرسة.. إن كان ثمن العلم مرتفعا فثمن الجهل والتجهيل أخطر وأغلى.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هاذا منكر اللهم إهدي شبابنا وأولادنا شيء مؤسف حقا
يجب متابعة والديه هم المسؤولين عن تربية هذا القاصر،وهذا الفعل يدل على أنهم فشلو في مهمتهم وبالتالي وجبت متابعتهم.يجب القطع مع سياسة ولد وطلق.
هذا هو الشباب الدي ستعتمد عليه الدولة لتسيير شؤونها مستقبلا عار تم عار
وأنا اتصفح دلك الفيديو وفيديو هجوم الشباب على القوات العمومية بقلعة السراغنة وخروج هنا وهناك يتضح اننا في طريق خاطىء
هل هذا الخروج عشوائي أم مدبر
كيف لفءة كبيرة جعلت من بنت الكوميسير موضوعا هاما ودافعت عن المساواة بين الناس وعدم التمييز علما انها كانت بسيارتها وعاءدة من عملها الليلي وتصمت عن خروج الشباب والأطفال في تحد لقرارات التجوال بتكسير السيارات والشعارات والصلاة في الأزقة وووو
علما اننا لا نبرر خروج البعض والقانون يجب ان يطبق على الجميع
ان ما أراه شخصيا وكما قلت في تعليق سابق مما يحدث وراءه أيادي خفية تريد بهدا الوطن شرا وعلى الدواة ان تتحرك بقوة قبل فوات الأوان لتتبع هذا الملف. لانه لا يعقل ان نرى أطفالا صغار وشباب يرفعون شعار الشعب يريد صلاة التراويح وهولاء وكما كنا صغار همهم هو الخروج للعب الكرة في دوريات رمضانية او التنزه او التجمع في الحي
الويل لكل من يريد لهذا الوطن السوء