فولكس فاجن تكشف عن Tiguan Allspace الجديدة

كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Tiguan Allspace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Tiguan Allspace الجديدة تأتي بطول 73ر4 متر ومقدمة جديدة وشعار جديد للماركة، مع إمكانية التجهيز بكشافات Matrix ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

ويمكن أيضا تجهيز المقصورة الداخلية بصف جلوس ثالث، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1920 لترا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام ملتيميديا جديد مع إمكانية الدمج اللاسلكي للهاتف الذكي وبث الموسيقى، فضلا عن تحسين أنظمة القيادة المساعدة؛ حيث يتم الآن دعم الحفاظ على حارة السير ومسافة الأمان على الطرق السريعة حتى سرعة 210 كلم/س.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة Tiguan Allspace الجديدة بباقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 110 كيلووات/150 حصان إلى 180 كيلووات/245 حصان.

ومن المقرر طرح السيارة Tiguan Allspace الجديدة بالأسواق في تشرين أول/أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من نحو 36 ألف يورو.