"فولكس فاغن" تطلق سيارتها Caddy California الجديدة

"فولكس فاغن" تطلق سيارتها Caddy California الجديدة
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 01:59

أعلنت شركة فولكس فاغن عن طرح سيارتها Caddy California الجديدة المخصصة لأغراض التخييم في الأسواق بسعر يبدأ من 30 ألف يورو تقريبا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Caddy California الجديدة تظهر بطول 50ر4 متر، وتتوفر لها مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 75 و122 حصان.

وتقدم السيارة العديد من أغراض التخييم، مثل سرير قابل للطري قياس 0ر1×0ر2 متر، مع مرتبة في حيز الأمتعة، كما تتوفر نسخة السقف البانورامي، ووحدة مطبخ صغيرة قابلة للسحب.

ويتوفر للسيارة أيضا العديد من الأنظمة المساعدة لدى مناورات الرجوع للخلف في حالة القطر وتغيير حارة السير والخروج من الصف.

التخييم حيز الأمتعة فولكس فاغن محركات البنزين والديزل

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