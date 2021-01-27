فيتامين E .. سر الصحة والجمال

فيتامين E .. سر الصحة والجمال
صورة : أرشيف
الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:47

أوردت مجلة “Instyle” أن فيتامين E يعد بمثابة سر الصحة والجمال؛ حيث إنه يعمل على حماية خلايا الجسم، وتثبيط العمليات الالتهابية، وتقوية جهاز المناعة، كما أنه يساعد على التمتع ببشرة ملساء ومفعمة بالشباب والحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن فيتامين E هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويتواجد بشكل طبيعي في الأغذية النباتية، خاصة الزيوت مثل زيت دوار الشمس وزيت الزيتون وزيت جنين القمح، إلى جانب المكسرات، خاصة اللوز والبندق والفول السوداني، بالإضافة إلى الخضروات مثل الهليون والطماطم. ويتراوح الاحتياج اليومي من فيتامين E بين 11 و 15 ملليجرام.

ويحدث نقص فيتامين E في الجسم بسبب سوء التغذية أو بعض الأمراض مثل أمراض الأمعاء، وتتمثل أعراضه في التعب المستمر وضعف العضلات والخمول وأمراض شبكية العين.

وبفضل تأثيره المضاد للأكسدة يدخل فيتامين E ضمن مكونات مستحضرات العناية بالبشرة، وذلك لحماية البشرة من الأضرار، التي تلحق بالخلايا بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ومن ثم فهو يحميها من الشيخوخة.

ويعمل فيتامين E أيضا على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، الذي يحميها من الجراثيم، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة ناعمة كالحرير.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مقاهي الشيشة في زمن كورونا
الخميس 28 يناير 2021 - 23:50 1

مقاهي الشيشة في زمن كورونا

صوت وصورة
انطلاق عملية التلقيح بوجدة
الخميس 28 يناير 2021 - 23:02 6

انطلاق عملية التلقيح بوجدة

صوت وصورة
السباحة في مياه مثلجة
الخميس 28 يناير 2021 - 20:32

السباحة في مياه مثلجة

صوت وصورة
تلقيح الملك يطمئن المغاربة
الخميس 28 يناير 2021 - 19:10 24

تلقيح الملك يطمئن المغاربة

صوت وصورة
تعاونية فلورة لتثمين الصبار
الخميس 28 يناير 2021 - 17:30 2

تعاونية فلورة لتثمين الصبار

صوت وصورة
مسلسل صلاة وسلام
الخميس 28 يناير 2021 - 15:50 10

مسلسل صلاة وسلام