"فيدرالية أولياء التلاميذ" تنتقد حصيلة صيغة "تعليم التناوب" في المدارس

"فيدرالية أولياء التلاميذ" تنتقد حصيلة صيغة "تعليم التناوب" في المدارس
صورة: و.م.ع
الإثنين 1 فبراير 2021 - 15:00

بانتهاء الأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية، تطرح مجموعة من الفعاليات التربوية أسئلة عدة بخصوص حصيلة التعلمات في ظل الصيغ التعليمية المعتمدة من قبل وزارة “التربية الوطنية”، ما يعيد إلى الواجهة نقاش تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وفي هذا الصدد، أشارت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إلى “غياب” توجيهات دقيقة وموحدة تساير صيغة التعليم بالتناوب التي تخص جميع الأسلاك وجميع المواد الدراسية، مؤكدة أن ذلك أثر بـ”السلب” على عملية إنهاء المقررات المبرمجة مع نهاية الأسدس الأول.

وانتقدت الفيدرالية الوطنية، من خلال بيان إخباري توصلت هسبريس بنسخة منه، عدم وضع أطر مرجعية تتلاءم وإيقاع التعلمات التي تعرف تقليصا في حيزها الزمني، منبهة أيضا إلى عدم وضوح الملاءمة بين نمطيْ التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد وفق مخرجات التقويم التربوي المعتمد.

ولفت المصدر عينه الانتباه إلى إشكالية تتبع تنزيل التعلمات وإنجاز فروض المراقبة المستمرة لدى التلاميذ الذين اختاروا التعليم عن بعد، وما يخلق ذلك من مشاكل ومعيقات انعكست على العلاقة بين كل المتدخلين في العملية، حسَب البيان.

وقال نور الدين العكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إن “إشكال تكافؤ الفرص بات مطروحا في الأوساط التربوية نظرا إلى الأنماط التعليمية المعتمدة، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية”.

وأضاف العكوري أن “نمط التعليم بالتناوب يواجه صعوبات عملية على مستوى التطبيق، حيث تقتصر الدراسة الحضورية على ثلاثة أيام فقط فيما تُخصص الأيام المتبقية للتعليم الذاتي، تبعاً لتعليمات الوزارة، لكن أغلب التلاميذ يستغلون تلك الفترة في اللعب فقط”.

وأبرز الفاعل التربوي أن “الوزارة لم تقم بتكوين الأساتذة قبل اعتماد هذا النمط من التدريس؛ فالأستاذ ما زال يعتمد على المناهج التعلمية نفسها التي كانت قبل حلول الجائحة، ما يؤدي إلى عدم إكمال المقرر الدراسي في نهاية المطاف، اعتباراً للأيام المحدودة التي يلتقي فيها الأستاذ بالتلميذ خلال الأسبوع”.

وأورد المتحدث أن “التلميذ يجهل كيفية المراجعة الذاتية خارج القسم لأنه اعتاد مواكبة الأستاذ، والأسر كانت تخصص لأبنائها ساعات التقوية والدعم في مؤسسات تعليمية أخرى، وهو ما استحال الآن بسبب الظروف الوبائية الراهنة”.

التعليم عن بعد الفعاليات التربوية الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

5
  • ismail
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 15:19

    والله إلى هدشي بصح خاصهم شي حل نهائي

    3
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  • وجدي
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 15:32

    بصفتي أب لتلميذ أدعو كافة آباء و اولياء تلاميذ إلى تنظيم شكل احتجاجي منظم ومرخص طبعا أمام مباني نيابات التعليم ندعو من خلاله إلى العودة الفورية إلى اعتماد الدراسة الحضورية بشكلها المعتاد المكتمل .فالوضعية الوبائية التي فرضت نظام التعليم بالتناوب أو بالتفويج قد تحسنت كثيرا بل قد انفرجت.وعليه فلا داعي في الاستمرار في هذا النهج العقيم الذي جعل مستوى أبناءنا متدهورا للغاية.وطبعا أعلم ويعلم الجميع من يستميت بغية استمرار الوضع الحالي فشرح الواضحات أمر مجاني غير مطلوب.

    0
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  • ahmed
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 15:36

    3 ايام دراسة والباقي فري فاير.يجب حجب هذه اللعبة اللعينة.

    0
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  • sai
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 15:36

    اقترح لنا حلا من عندك يا اسماعيل بافاهم الفهماء مايدهشني في المغاربة بما فيهم ماتسمى بفيدرالية الاباء انهم كثيرو الملاحظات الفارغة وهم لا يدرون شيئا. فالجتلس على الشط يحسن السباحة

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