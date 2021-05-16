"فيدرالية الأولياء" تنتقد إضرابات إداريي التعليم

دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى وقف كل الصيغ التصعيدية التي يخوضها التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية لمديري الثانوي والإعدادي والابتدائي والحراس العامون والنظار، اعتبارا للظروف الاستثنائية للمنظومة التربوية في ظل الجائحة الحالية.

وقالت الفيدرالية، في بيان توصلت به هسبريس، إن ذلك يأتي “من باب المسؤولية التاريخية والحس الوطني الذي لا يقبل أي مزايدة، حيث تناشد جميع الأطراف استخدام منطق الحكمة والتعقل”، مضيفة أن الصيغ التصعيدية تؤثر بالسلب على مصلحة التلاميذ والاستحقاقات الوطنية.

وطالب المصدر عينه وزارة التربية الوطنية بـ”الإسراع في تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات قطاع التربية الوطنية من أجل ضمان تعليم جيد”، داعيا إلى “تفادي أي تصعيد محتمل لهذه الجمعيات الوطنية، لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على المصلحة الفضلى للتلاميذ، والمصلحة العليا للوطن”، والأخذ بعين الاعتبار “قلق الأسر المغربية وتخوفها على فلذات أكبادها، ونحن على وشك إنهاء الموسم الدراسي الحالي”.