فيدرالية المخابز تزور الكركرات وتشيد بحكمة الملك‬

قام وفد عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بزيارة ميدانية إلى معبر الكركرات، للتأكيد على الدعم اللامشروط لجميع فئات المجتمع المغربي وتجندهم وراء القرار التاريخي للملك محمد السادس القاضي بتأمين المعبر من مناورات أعداء الوحدة الترابية والتي تشكل تهديدا واضحا لأمن المنطقة واستقرارها.

محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قالت إن هذه الزيارة هي وقفة رمزية شارك فيها عمال وأرباب المخابز والحلويات من جميع ربوع المملكة، للتأكيد على الحضور الدائم لهذا القطاع في جميع المحطات النضالية خلف حكمة الملك محمد السادس لمواجهة أية استفزازات تمس الوحدة الترابية للمملكة.

ووصف القيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على كافة الصحراء المغربية بالقرار التاريخي الذي يشكل منعطفا تاريخيا حاسما في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية، وانتصارا كبيرا للدبلوماسية المغربية كخيار للتسوية السياسية الذي تمسكت به الدولة المغربية تحت القيادة الرشيدة للجالس على العرش.