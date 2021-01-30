"فيديوهات روتيني اليومي" تفجر جدلا بالمغرب .. مضامين عنيفة و"إباحية"‬

أثارت مجموعة من أشرطة “روتيني اليومي” المبثوثة عبر منصة “يوتيوب” جدلا كبيرا في الأوساط الافتراضية خلال الأيام الأخيرة، فبالإضافة إلى النقاش المتعلق بمحتواها الذي يصفه كثيرون بأنه “تافه”، ظهر نمط جديد من “الفيديوهات” يحتوي على مضامين عنيفة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً يعود لإحدى نساء “روتيني اليومي” رفقة زوجها، حيث بدأت تتحدث عن علاقتها الزوجية التي عادت إلى طبيعتها بعد “تشنج” سابق، لكن زوجها شرع في ضربها وتعنيفها في إحدى اللحظات دون أي مبرر.
وبات محتوى أشرطة “روتيني اليومي” محل نقاش وطني من طرف الفعاليات الجمعوية والجامعية، بالنظر إلى علاقته بالسلوك المجتمعي الراهن؛ فرغم الانتقادات التي تُوجه إلى تلك “الفيديوهات” إلا أنها تُسجل نسب مشاهدة مليونية، ما جعل كثيرين يقولون إن “المنتقدين هم المشاهدون في آن واحد”.
وباتت “فيديوهات روتيني اليومي” تتصدر “الطوندونس” المغربي، بالنظر إلى الأساليب المعتمدة من قبل صانعاتها لحصد أكبر عدد من المشاهدات، إذ ظهرت مجموعة من “الممارسات الإباحية” التي ترمي إلى رفع التفاعلات الافتراضية، ما دفع البعض إلى المطالبة بتدخل هيئات الرقابة الوطنية لمراجعة ما يتم تقديمه على منصات “يوتيوب”.
وفي هذا الصدد، قال عبد القادر مانا، الباحث في علم الاجتماع، إن “وضعية الإعلام تغيرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب السهولة التقنية التي أتاحتها الثورة الرقمية العالمية، ما دفع المواطنين إلى صناعة الأشرطة المرئية التي تتميز بسهولة انتشارها بفضل قوة الصورة”.
وأضاف مانا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشهد الرقمي تغيّر بالفعل، ذلك أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وضمنها يوتيوب، فتحت المجال أمام المغاربة للتعبير عن آرائهم كيفما شاؤوا؛ غير أن المضامين الرقمية الحالية تطغى عليها جوانب التفاهة”.
وأوضح الباحث السوسيولوجي أن “هناك إقبالا كبيرا للمواطنين على نوع محدد من الأشرطة الرقمية”، مبرزاً أن “الخلفيات الثقافية تغيب لدى صانعيها، ما يفسر هذه النوعية من الفيديوهات التي صارت منتشرة على نطاق واسع، في ظل غياب أدوات الضبط المعمول بها خارج الفضاء الرقمي؛ بل وصل الأمر إلى درجة التشهير بالناس”.
يجب أن تكون عندنا شرطة الآداب مع كترة قلة الآداب الدي أصبحنا نراها في مجتمعنا
هادي هي سياسات الدولة تكليخ الشعب وإلهاءه. شوفو قنوات العمومية واشنو كتقدم واخر فضيحة حوا…….على قناة الاولى فمابالك باليوتوب لهو تطبيق مجاني واي شخص يمكن يولج ليه. باراك من التظليل الناس راه 2021 هادي كلشي فاق وعاق
الدافع الوحيد لعمل تلك الفيديوهات هو الحصول على مال اليوتيوب فلو وجدت فرص شغل ما كنا نرا تلك الفيديوهات
للمدمنين على مشاهدة روتيني اليومي من الرجال.
ستصابون في قوتكم الجنسية وتضابون بالعجز الجنسي مع الاستمرارية في مشاهدة المواد الاباحية وعدم غض البصر.
صراحة شوهة. لا عجب انا الشباب المغربي لا يريد الزواج المغربيات اصبحت دوي صمعة لا تشرف المراة المغربية الام والاخت. اصبحت تجد المغربية مع كل الجنسيات من عرب وعجم لا لشيء سوى من اجل المال. اصبح جسذ المغربيات ارخص من لحم الدجاج فما يبحت عنه الرجل موجود في الشارع واليتوب. اللهما يارب انتقم من هؤلاء النسوة شر انتقام وارنا فيهم عجائب قدرتك يا الله. انا اقتنعت الان انا المراة لا يصلح لها لا تعليم ولا حرية. مكانها الطبيعي البيت والمطبخ وتربية وان تكون امية.
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن شعب نقليد الأجانب
مبغيناش روتيني اليومي و مبغيناش العنف، راه منين كانو الرجال كيحكمو كانو لعيالات داخلين سوق راسهم و كانت المرا متخرج من الدار حتى تخبر الراجل، وكان مول الدار هو مول الشوار، أما دابا مولات الدار هي مولات الري و الشوار، النساء في هذا الوقت ركبو على الرجال و أصبح بعض الرجال ديوثيي زمانهم، الزوجة تتبرج و تتعرى و الزوج يحصد المشاهدات و شباب العاطل يفعل الجرس
الدعارة أصبحت فن من فنون صاحبات الارداف الكبيرة في اليوتوب فيهن من تبيع شرفها من أجل درهمان
الفساد عم البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
هناك من النساء متزوجات ويشاركهن الازواج في مسخ اليوتوب لا كرامة ولا حياء ولا حتى إنسانية كيف لك أن تظهري بمظهر الزانيات والكل يشاهدك أبوك أخوك وربما ولدك
الدولة همها الوحيد محاربة الاسلام ولو أنها تسمي نفسها بين قوسين بالدولة الاسلامية
كل من يشارك في التصوير أو الاخراج أو المشاهدة فهو ديوتي حتى هنا في أوروبا لا نرى هذا الفساد على اليوتوب وفي بلاد الواق واق حدث ولا حرج اللهم من أراد ببناتنا وزوجاتنا فسادا فاجعل كيده في نحره واجعله يرجو الموت ولا يجده