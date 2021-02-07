"فيديوهات مسيئة" تسلب حرية ناشط إلكتروني

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بأن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول اختطاف شفيق العمراني، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”عروبي في ميريكان”، يبقى عاريا من الصحة.
وأضاف بلاغ للنيابة العامة أن المعني بالأمر “كان مبحوثا عنه من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة جرمية، بنشره لمجموعة من الفيديوهات تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين”.
وبعد إيقافه بتاريخ 06 فبراير الجاري، وإشعاره بحقوقه القانونية، يضيف المصدر ذاته، “تم وضعه تحت الحراسة النظرية، وأشعرت عائلته بهذا الإجراء في شخص شقيقه محمد العمراني”، مضيفا أن البحث لا زال جاريا في مواجهته تحت إشراف النيابة العامة “في احترام تام للمساطر القانونية”.
وبزاف على هاد الدولة البوليسية دابا لي قال بوليس فاسد كايولي مجرم؟؟ لي هدر يرعف هادشي رجعنا لزمان البصري وغاد تتوض بسباب هادشي وليا شعلات راه والله لاطفات ماتلعبوش بالنار وخليو الناس تعبر وتنتقد ياك مصدعينا بالديموقراطية و حرية التعبير
النيابة العامة صارت مختصة فقط في حبس الحقوقيين و بسرعة البرق و نراها تتجاهل ملفات الفساد من طرف مسؤولين في الدولة… و هذا معناه دولة بوليسية ظالمة تقمع حرية التعبير و تكمم الافواه التي تطالب بالحق و تفضح المفسدين… النيابة العامة تتحرك اتوماتيكيا ما ان يتعلق الامر بالمناضلين الذين يدافعون عن الحقوق المشروعة…
الحل الامني و القمع لمواجهة الفراغ السياسي و الفساد المستشري في البلاد . المغرب يهوى بسرعة و سيناريو بنعلى و مبارك اصبع واقع
صراحة يستاهل… لان الدولة و مؤسساتها ماشي حيط قصير … المغرب دولة مؤسسات ولي دار الذنب يستاهل العقوبة… point final
كل شخص له حرمته ومقداره عند الله فلا يجوز نشر أخبار زائفة عليه أو اتهامه بشيئ لم يفعله أو نشر معلومات تضلل الأمن ولقد كرم الله البشر جميعا حين قال:( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70).سورة الإسراء فهذا التكريم لكل البشر مؤمنهم وكافرهم ولهذا لا يجوز المساس به في كل الأحوال.
في الدول الديمقراطية الناس كتسب رئيس الدولة مباشرة وتنتقد النظام كيفما تشاء وتعبر عن موقفها بكل حرية ولا يدخلون السجن اما نحن بمجرد رأي مخالف او حتى فضح مسؤول تغبر انتهى الكلام
المصيبة هاد الحقوقيين والمنظمات لي كاتداعي انها كدافع على الحرية، بمجرد ما يتم توقيف شي واحد تايدخل اويخرج فلهضرة ويسب المؤسسات اورموز الدولة ، تاينوضو هادو لي كايشوفو لحقوق على ميزاجهوم اويگولو عملية اختطاف. الحزم يجب ان يكون مع مثل هؤلاء لي كايقومو بتضليل الراي العام أو نشر الاكاذيب والباطل لي كاتؤدي انش الفتنة او زعزعة نعمة الاستقرار
Pourquoi les autorités policières du Makhzen ont arrêté le Maroco-Américain Chafik Omerani à l’aéroport de Rabat-Salé ?
Et pourquoi il a été transféré dans un commissariat de Rabat ?
Enfin, pourquoi il s’est retrouvé quelques heures plus tard à Casablanca ?
لماذا اعتقلت سلطات المخزن المغربي الأمريكي شفيق العمراني في مطار الرباط سلا؟
ولماذا تم نقله إلى مركز للشرطة بالرباط؟
أخيرًا ، لماذا انتهى به الأمر بعد ساعات قليلة في الدار البيضاء؟
“recherché” pour avoir diffusé des vidéos.
Des vidéos dans lesquelles il exerçait son droit à la critique.
“مطلوب” لعرض مقاطع فيديو.
مقاطع الفيديو التي مارس فيها حقه في النقد.
شركة فازت بصفقة “العمر” بوزارة الصحة بمبلغ يفوق 21 مليار سنتيم، سبق لها أن فازت بصفقة سابقة، تتعلق باقتناء مستلزمات مرض “X” في إطار برنامج آخر ، حيث أن ثمن هذه المستلزمات يفوق بكثير ( من 5 إلى 8 مرات) من السعر الحقيقي.
حقرتو على منجب زفرافي بوعشرين ريسوني الراضي ……. و لكن هاد صاحبنا الى كان داخل بجواز امريكي للمغرب غادي طيحو كواريكم و تنزلو للارض و تحنيو كيف حناًو جدودكم فاش شديتو مظلومين فتازمامارت و نكر الحسن الثاني ذلك من بعد ما تدخلات المواطنة الامريكية طلقتوا المعتقلين
الله يعز بلاد الديموقراطية ضد بلاد الفسااد
كل الدول فيها شرطة ونظام قضائي، المغرب فيه “المخزن” عندما تسمع كلمة المخزن تدري أننا نتكلم عن نظام رجعي قهري يعرف الشادة والفادة عن المواطنيين ويهدد ويبتز ويقمع. سنوات ضوئية بينكم وبين حرية التعبير والديموقراطية والتقدم أيها المخزن.
Facebook, you tube, ,,ect, ,,parfois sont des visas pour la prison.
يجب محاسبة كل من يسيي للوطن ومقدساته ومؤسساته. كفى من الخيانة والغدر.لا يتجرأون بانتقاد الدول التي يعيشون فيها وويطعنون ويكيلون اتهامات واهانات للوطن الأم.كيدهم في نحرهم.
مع الأسف هناك فرق كبير ما بين النقد البناء و ابداء الرأي في احترام تام لمبدأ حىرية التعبير و ما بين السب و القذف و الصاق التهم ببعض المسؤولين دون حجة أو برهان و حتى و ان وجدت هذه الأخيرة فلا بجوز قذف أي شخص ذكرا كان أم أنثى… فالقاضي نغسه أثناء جريان الدعوى لا ينعت المتهم بالسرقة باللص أو السارق و لا ينعت من تمارس البغاء بالعاهرة بل ينعت كلا منهما بالمتهم أو المتهمة و هذا على سبيل المثال لا الحصر…. و ان ما أشاهده من بعض اليوتوبرز لا يمت للاحترام بصلة… فكيف تنعت شخصا باللص و تتهمه بالفساد و السرقة و ليس لديك ما يثبت ذلك حتى و ان كان هو فعلا كذلك ؟؟؟ فالقاضي لا يحكم الا بحسب ما يوجد بين يديه من أوراق و حجج و ليس بناء على تخمينات و تأويلات… أرجو من الدولة في شخص المسؤولين عن الاعلام أو يقننوا هذا الميدان المتعلق بالتواصل الاجتماعي … فقد أصبح كل من هب ودب يدلي بدلوه دون حسيب أو رقيب و لا أريد أن أعطي أمثلة فالكل يعرفها و هي كثيرة و منها ما يندى له الجبين