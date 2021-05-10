فيديو السياقة في مكان ممنوع يطيح بـ28 سائقا

فيديو السياقة في مكان ممنوع يطيح بـ28 سائقا
صورة: أرشيف
الإثنين 10 ماي 2021 - 00:00

أفادت مصادر هسبريس أن ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيارات تسير في مكان ممنوع، وفي ظروف من شأنها المس بسلامة السير على سكة الطرامواي، وتعريض حياة ركابه للخطر بشارع با احماد بالدار البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكنت من تحديد هويات أصحاب ثلاث سيارات من بين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لا تزال التحريات جارية بغرض توقيف هؤلاء السائقين وإخضاعهم للأبحاث اللازمة، وتحرير المخالفات القانونية في حقهم.

في المقابل، أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في النقطة المذكورة عن توقيف سائقي 28 مركبة في حالة تلبس بارتكاب المخالفات نفسها موضوع الشريط المرجعي، قبل أن يتم تحرير محاضر في حقهم، علاوة على إحالة مركبتين على المحجز البلدي.

الترامواي الدار البيضاء توقيف سائقين مكان ممنوع

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