"فيديو" سرقة بالعنف يورط شابين في بيوكرى‬

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى، الأربعاء، من توقيف شابين، يبلغان من العمر 18 و20 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء، وهي الواقعة التي وثقها شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد أحياء مدينة آيت ملول شهد عملية تعريض سيدة بالشارع العام لهجوم شخصين، كانا على متن دراجة نارية، ومدججين بأسلحة بيضاء، للسطو على محفظتها اليدوية وأغراض شخصية، قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأفلحت إجراءات البحث والتحري التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في تحديد هوية الواقفين وراء تلك العملية الإجرامية، ليتم تعقب تحركاتهما قبل أن يتم توقيفهما بمدينة بيوكرى.

وجرى تسليم الموقوفين إلى مصالح أمن آيت ملول للتحقيق معهما حول المنسوب إليهما، كما وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.