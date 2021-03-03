"فيديو" يستنفر ولاية الأمن في مدينة القنيطرة

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة مع مقطع فيديو، منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بسرقة غطاء معدني لقناة الصرف الصحي بالشارع العام في مدينة القنيطرة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في غضون شهر فبراير المنصرم.
ويتعلق “الفيديو” بسرقة منشآت ذات منفعة عامة وإخفاء المسروق، والقضية مكنت وقتها من توقيف الشخص الذي يظهر في هذا الشريط، علاوة على ضبط شخص ثان يشتبه في تورطه ضمن شراء المسروقات وإخفائها.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز بالوعتين للصرف الصحي وعربة مجرورة، وتم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بتاريخ 13 فبراير المنصرم.
معرفتش امتا غانتهناو من هاذ الويل ديال بنادم
واحد اصايب و واحد كايخصر
وفين غاتوصل لبلاد مع هاذ البشر
ماذا ينتظر من هذه ا البشرية سوى الشر والجرائم … لذى يستحقون العقاب المثالي كالمؤبد مع اﻻشغال الشاقة … هذه الجرائم الخطيرة كثرت وامقترفوها داعشيون بكل معنى ﻻ يتقنون اﻻ الخراب والدمار وضحاياهم اﻻبرياء من المارة أو الراكبين … كل هذا بسبب كثرة تناول ما يسمى الحقوق …
يجب الضرب بيد من حديد كل من يمس الملك العام…… ما فعله هذا الشخص هو ليس فقط سرقة…. هذا تخريب للاملاك العمومية…. هذه الجريمة هي جريمتين……
السلام عليكم
هده نتيجة ترييف المدن،براكات و عربات وبغال وحمير واغنام وكلاب أعزكم الله ولصوص أيضا.
كم من شخص سقط في مجرى الصرف الصحي بسبب هؤلاء؟
كم من شخص أصيب بعاهة مستديمة بسبب هؤلاء؟
كم من شخص مات بسبب هؤلاء؟
أقل حكم 10 سنوات له ولتجار الخردوات وليكونوا عبرة للآخرين.
يجب مساعدة السلطة بتيليغ على هاد النوع البشر على جميع السرقة واعضاء بجميع اشكاله لحمدالله كاين هاتف النقال لتصوير بسهولة وهدا في مصلحة الجميع