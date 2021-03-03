"فيديو" يستنفر ولاية الأمن في مدينة القنيطرة

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة مع مقطع فيديو، منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بسرقة غطاء معدني لقناة الصرف الصحي بالشارع العام في مدينة القنيطرة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في غضون شهر فبراير المنصرم.

ويتعلق “الفيديو” بسرقة منشآت ذات منفعة عامة وإخفاء المسروق، والقضية مكنت وقتها من توقيف الشخص الذي يظهر في هذا الشريط، علاوة على ضبط شخص ثان يشتبه في تورطه ضمن شراء المسروقات وإخفائها.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز بالوعتين للصرف الصحي وعربة مجرورة، وتم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بتاريخ 13 فبراير المنصرم.