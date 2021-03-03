"فيديو" يستنفر ولاية الأمن في مدينة القنيطرة

"فيديو" يستنفر ولاية الأمن في مدينة القنيطرة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 3 مارس 2021 - 15:23

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة مع مقطع فيديو، منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بسرقة غطاء معدني لقناة الصرف الصحي بالشارع العام في مدينة القنيطرة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في غضون شهر فبراير المنصرم.

ويتعلق “الفيديو” بسرقة منشآت ذات منفعة عامة وإخفاء المسروق، والقضية مكنت وقتها من توقيف الشخص الذي يظهر في هذا الشريط، علاوة على ضبط شخص ثان يشتبه في تورطه ضمن شراء المسروقات وإخفائها.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز بالوعتين للصرف الصحي وعربة مجرورة، وتم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بتاريخ 13 فبراير المنصرم.

سرقة موصوفة مدينة القنيطرة مواقع التواصل الاجتماعي ولاية الأمن

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • شباب المستقبل
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 15:30

    معرفتش امتا غانتهناو من هاذ الويل ديال بنادم
    واحد اصايب و واحد كايخصر
    وفين غاتوصل لبلاد مع هاذ البشر

    35
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حقوقي تراجع عن أفكاره !
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 15:38

    ماذا ينتظر من هذه ا البشرية سوى الشر والجرائم … لذى يستحقون العقاب المثالي كالمؤبد مع اﻻشغال الشاقة … هذه الجرائم الخطيرة كثرت وامقترفوها داعشيون بكل معنى ﻻ يتقنون اﻻ الخراب والدمار وضحاياهم اﻻبرياء من المارة أو الراكبين … كل هذا بسبب كثرة تناول ما يسمى الحقوق …

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • OUJDA
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 15:42

    يجب الضرب بيد من حديد كل من يمس الملك العام…… ما فعله هذا الشخص هو ليس فقط سرقة…. هذا تخريب للاملاك العمومية…. هذه الجريمة هي جريمتين……

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن غيور1
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 15:44

    السلام عليكم
    هده نتيجة ترييف المدن،براكات و عربات وبغال وحمير واغنام وكلاب أعزكم الله ولصوص أيضا.
    كم من شخص سقط في مجرى الصرف الصحي بسبب هؤلاء؟
    كم من شخص أصيب بعاهة مستديمة بسبب هؤلاء؟
    كم من شخص مات بسبب هؤلاء؟
    أقل حكم 10 سنوات له ولتجار الخردوات وليكونوا عبرة للآخرين.

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ع ك
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 15:55

    يجب مساعدة السلطة بتيليغ على هاد النوع البشر على جميع السرقة واعضاء بجميع اشكاله لحمدالله كاين هاتف النقال لتصوير بسهولة وهدا في مصلحة الجميع

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
المصلي تلتقي المجتمع المدني
الأربعاء 3 مارس 2021 - 14:44

المصلي تلتقي المجتمع المدني

صوت وصورة
فرح الفلاحين بجهة البيضاء
الأربعاء 3 مارس 2021 - 13:50

فرح الفلاحين بجهة البيضاء

صوت وصورة
موجة الغلاء تمتد إلى البيض
الأربعاء 3 مارس 2021 - 13:45

موجة الغلاء تمتد إلى البيض

صوت وصورة
البوزيدي وتقنين القنب الهندي
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 22:06

البوزيدي وتقنين القنب الهندي

صوت وصورة
أسباب إيقاف الحق في المعاش
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 21:27

أسباب إيقاف الحق في المعاش

صوت وصورة
متضررون من فيضانات تطوان
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 18:58

متضررون من فيضانات تطوان