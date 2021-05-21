فيديو يفضح رمي جنود إسبان لمهاجرين في البحر

أثبتت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية حقيقة مقطع “فيديو” تداولته وسائل الإعلام الإسبانية، يظهر جنودا إسبان يلقون بمهاجرين في البحر.

وفي عمودها المخصص لتمحيص الأخبار، ردت الصحيفة الفرنسية على تساؤلات قرائها حول صحة هذا “الفيديو” الصادم.

وجاء في عمود “ليبيراسيون”: “لقد طلبتم منا تحري حقيقة صور تظهر رجالا يرتدون الزي العسكري وهم يدفعون بواسطة هراوات رجالا ينتهي بهم الأمر بالقفز في الماء”.

وأوضحت اليومية أن الأمر يتعلق بمقطع “فيديو” قامت بتصويره وسيلة الإعلام المحلية “إلفارو دي سيوتا”، مسجلة أنه “مقتطف من ربورتاج جرى بثه يوم 18 ماي 2021”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الصور هي بالفعل حديثة، وتظهر تدخل الجيش وعناصر الوقاية المدنية الإسبانية”.

وأكدت “ليبراسيون” أن “تمحيص الأخبار أتاح بسهولة تحديد مكان تصوير هذا المقطع، بما أن الأمر يتعلق بشاطئ تاراخال”.

يذكر أن هذا “الفيديو” لم يتم تداوله كثيرا في وسائل الإعلام الإسبانية، على عكس صورة تظهر عنصرا من الحرس المدني بصدد إنقاذ طفل صغير.