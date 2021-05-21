فيديو يفضح رمي جنود إسبان لمهاجرين في البحر

أثبتت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية حقيقة مقطع “فيديو” تداولته وسائل الإعلام الإسبانية، يظهر جنودا إسبان يلقون بمهاجرين في البحر.
وفي عمودها المخصص لتمحيص الأخبار، ردت الصحيفة الفرنسية على تساؤلات قرائها حول صحة هذا “الفيديو” الصادم.
وجاء في عمود “ليبيراسيون”: “لقد طلبتم منا تحري حقيقة صور تظهر رجالا يرتدون الزي العسكري وهم يدفعون بواسطة هراوات رجالا ينتهي بهم الأمر بالقفز في الماء”.
وأوضحت اليومية أن الأمر يتعلق بمقطع “فيديو” قامت بتصويره وسيلة الإعلام المحلية “إلفارو دي سيوتا”، مسجلة أنه “مقتطف من ربورتاج جرى بثه يوم 18 ماي 2021”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الصور هي بالفعل حديثة، وتظهر تدخل الجيش وعناصر الوقاية المدنية الإسبانية”.
وأكدت “ليبراسيون” أن “تمحيص الأخبار أتاح بسهولة تحديد مكان تصوير هذا المقطع، بما أن الأمر يتعلق بشاطئ تاراخال”.
يذكر أن هذا “الفيديو” لم يتم تداوله كثيرا في وسائل الإعلام الإسبانية، على عكس صورة تظهر عنصرا من الحرس المدني بصدد إنقاذ طفل صغير.
تخيل معي لو في مكان الجيش الاسباني كان الجيش المغربي، سوف يقوم بنفس الشيئ و أكثر دفاعا عن حدوده ؟؟
دائما هفواتنا مؤلمة و هفواتهم لا أحد يعيرها أدنى اهتمام. الغرب يعاملننا و كأننا بشر من الدرجة الثانية مع العلم أن المغاربة يحتلون مراتب جد عالية في العديد من المجالات العلمية على الصعيد العالمي. لقد حان الوقت لجمع قوتنا والتصدي لكل من يهين أو يحط من قيمة وكرامة المغاربة الأحرار.
هذه هي الءنسانية عندهم وحوش منذ القدم
سبتة ا و امليلية مدينتان مغربيتان تقعان في القارة الأفريقية و من حق كل المغاربة أن يستمتعوا بهما و بالسباحة اليهما و هما لا تقعان في أوروبا جغرافيا و على نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ان يقرأ الجغرافيا ويعلم أنه بقوله ان حدود أوربا تشمل سبتة و امليلية هو رأي استعماري . و انه ما يقوله يتناقض و ما يدعونه كاوروبيين يتشدقون بالقضاء على الاستعمار و الاحتلال.
بغيتو يديوهم لأوطيل 5 نجوم ويوجدو ليهم البسطيلة ههههه المخزن بعدما تشوه بإرساله أطفال ومراهقين إلى سبتة،حرك أبواقه لمهاجمة دولة حكامها فايتينو بقرون هجومات كلها كذوب
هدي هي صداقة وحسن جوار لم تفعلها ولو مرة مع أفارقة
اغلب الحراكة مستواهم الثقافي معدوم ويرددون نفس العبارة انهم يبحثون عن الكرامة.أية كرامة و الاوروبيون يستعبدونكم في الحقول و المهن الخطيرة و يمطرونكم بوابل من الشتائم العنصرية و تقبلونها لانكم انتم من تحتقرون انفسكم و .لا تغالطوا انفسكم و لا تحملوا الاخرين فشلكم و ضعفكم.